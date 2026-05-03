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五一黃金周︱小紅書發帖「海膽自由」 遊客疑西貢浮潛捕捉 網民斥破壞生態：當海鮮放題？

社會
更新時間：15:39 2026-05-03 HKT
發佈時間：15:39 2026-05-03 HKT

五一黃金周假期，大量內地遊客抵港「無處不旅遊」，受內地客追捧的西貢郊外可謂人山人海。繼早前鹹田灣及西灣營地之亂，近日有內地客疑在西貢火石洲附近海域浮潛捕捉海膽，更在「小紅書」以「出海還得是大晴天，我又自由啦」為題發帖，配以「海膽自由」Hashtag主題標籤大晒「戰利品」。漁農署表示，事發地點並非海岸公園或海岸保護區，呼籲訪客在進行水上活動及生態觀賞時，避免干預海洋生物及影響海洋生態。

捉逾30隻海膽 受抨擊後刪帖

帖文圖片可見，事主在西貢出海浮潛，相信從海中捕捉30隻以上、體型大大小小的海膽。事主在其中一張圖片中手持已打開的海膽，面露笑容，身後女子則正在打開更多海膽。有網民在Threads發文，質疑事主不但有違法之嫌，更是破壞大自然生態，行為「極度自私」，直言「去西貢玩自由潛就當正自己去咗海鮮放題，瘋狂掃蕩仲好意思 tag #海膽自由？呢度係香港嘅大自然，唔係你屋企個海鮮檔呀！」

漁農署籲避免影響海洋生態

漁農自然護理署回覆《星島頭條》查詢時表示，火石洲的海岸範圍並非海岸公園或海岸保護區。該署一直透過多管齊下的方式加強宣傳教育工作，包括巡迴展覽、社交媒體宣傳，在郊遊地點設置宣傳海報及橫額等方式，提高市民保護環境的意識，呼籲訪客在進行水上活動及生態觀賞時，避免干預海洋生物及影響海洋生態，以提倡負責任的觀賞行為。

網民心痛：睇住香港自然被大肆破壞好無助

涉嫌捕捉海膽的事主受抨擊後，已在小紅書刪除帖文及相片，更限制留言。有網民留言表示「好心痛」，亦有人指「睇住香港嘅自然環境咁樣被大肆破壞，我覺得好無助」，也有網民嘆稱「保育要好幾十年，破壞卻只需一日」。

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