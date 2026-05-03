冷鋒11日三連發 「立夏」在即仍降溫？氣象專家解構「遲轉熱」成因 下半年一關鍵點後顯著變熱

本港近日天氣反覆，天文台預料今日（3日）時分黃昏再有冷鋒抵達，這將是4月下旬以來的第三道冷鋒。周二（5日）便是二十四節氣的「立夏」，象徵夏季正式開始，面對連日降溫，香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武解釋，5月出現冷鋒屬正常現象，並預計隨着「厄爾尼諾」逐漸形成，本港下半年氣溫將明顯高於正常水平。

冷鋒11日內三度影響 過去罕見

冷鋒是指冷、暖氣團交戰的地方，當中以冷空氣佔上風，並往暖空氣一方不斷推進，最終取代暖氣團原有位置，會導致氣溫稍為下降及可能有降水天氣。根據天文台資料，一道冷鋒於4月23日中午前後橫過廣東沿岸，隨後的東北季候風於當日稍後為本港帶來較涼的天氣；另一道冷鋒於4月29日下午橫過廣東沿岸地區，本港當日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。換言之連同今日（5月3日）的冷鋒，11日之內有三道冷鋒影響香港。

4、5月香港偶爾也受到冷鋒影響，翻查資料，去年5月11日有一道冷鋒早上橫過廣東沿岸，天文台氣溫於5月11日下降至全月最低的21度。但在短短不足兩星期內連續有3道冷鋒影響香港，屬較為罕見，翻查過去十多年每月天氣概況，皆沒有類似例子。

冷鋒周日黃昏抵港 梁榮武料強度一般

梁榮武表示，5月及6月出現冷鋒屬正常，並非反常現象，「冷鋒在5、6月間中都會出現，問題在於冷空氣的強弱」。他解釋，從天文台的天氣圖可見，華北氣壓頗高，有利將內陸冷空氣推向華南地區。

他又指，6月是香港雨量最多的月份，正因北方仍有冷空氣南下到達沿岸地區，同時夏季季風亦開始在南中國海建立。冷暖空氣在香港附近地區相遇或相撞，便會引發大雨、雷暴甚至落雹等惡劣天氣。他強調，既然6月仍會出現冷暖空氣交鋒，5月有冷鋒南下屬合理，只是強度有別。

據天文台預測一道冷鋒於周日黃昏時分殺到，料本港氣溫將於周一跌至21度，隨後回升至23至24度，梁榮武認為是次這道冷鋒「並非十分強，都未必低過20度」。

「立夏」前夕仍未轉熱？ 梁榮武：厄爾尼諾尚未成熟

至於天文台預測今年整體偏熱，為何「立夏」前夕仍未明顯轉熱？梁榮武解釋，今年餘下還有8個月，預計之後月份會更明顯偏暖，主因是「厄爾尼諾」現象正在醞釀。「當厄爾尼諾成熟時，海洋海水會非常溫暖，從而帶動大氣氣溫上升。目前這段時間厄爾尼諾現象尚未形成，所以氣溫未見顯著異常上升」。他預計，今年下半年氣溫將較正常明顯更暖。