Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣︱天文台：預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴

社會
更新時間：20:39 2026-05-03 HKT
發佈時間：19:43 2026-05-03 HKT

天文台表示，一道位於廣東內陸的冷鋒正向南移動，預料會在未來數小時橫過廣東沿岸。受東北季候風影響，明日（3日）市區氣溫將降至21度，新界地區更會低見19度。

【20:25】天文台表示，與冷鋒相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。

【19:40】天文台發特別天氣提示，指與冷鋒相關雷雨區正影響珠江口以西地區，預料未來一兩小時逐漸靠近本港。

【17:50】天文台於下午5時50分取消黃色暴雨警告。

天文台料短期內可能受冰雹影響

【14:52】天文台預料本港在短期內可能受冰雹影響

【14:20】天文台下午2時20分發出黃色暴雨警告。

【14:00】天文台預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【13:15】天文台指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【12:20】天文台發特別天氣提示，指與冷鋒相關的雷雨區正影響廣東內陸及珠江口以西，並預料會在未來兩三小時逐漸靠近本港。

明早新界多區低見19度

根據天文台的自動分區天氣預報，本港今晚氣溫將會逐漸下降，預料石崗及打鼓嶺兩區氣溫僅為22度，其他地區則普遍介乎23至24度。天文台預測，明日（30日）本港最低氣溫約為21度，新界多個地區如上水、打鼓嶺及流浮山，氣溫將會降至19度，市區則介乎20至21度。

天文台表示，位於廣東內陸的冷鋒正向南移動，與其相關的驟雨及雷暴正逐漸影響珠江口一帶。預料該冷鋒會在未來數小時橫過廣東沿岸。

另外，受東北季候風影響，未來一兩日廣東地區天氣稍涼，而高空擾動會為該區帶來驟雨。隨著高空擾動遠離，本周中期華南沿岸驟雨減少。預料偏南氣流會在本周後期影響廣東沿岸，該區氣溫逐步回升。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
3小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
生活百科
11小時前
青衣婆婆揸住碌竹採「五月雪」 伯伯持膠袋接應 網民識貨指木棉絮好實用｜Juicy叮
青衣婆婆揸住碌竹採「五月雪」 伯伯持膠袋接應 網民識貨指木棉絮好實用｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
梁醒波長子梁乃業離世 網傳八和會館公告：沉痛悼念 未隨姊妹入行 赴英留學成為醫生
梁醒波長子梁乃業離世 網傳八和會館公告：沉痛悼念 未隨姊妹入行 赴英留學成為醫生
影視圈
4小時前
「東張女神」鄧凱文首回應「曾志偉胯下風波」：忘我境界累事 憾事件被放大承諾注意舉止
01:14
「東張女神」鄧凱文首回應「曾志偉胯下風波」：忘我境界累事 憾事件被放大承諾注意舉止
影視圈
6小時前
五一黃金周︱小紅書發帖「海膽自由」 遊客疑西貢違法捕捉 網民斥破壞生態：當海鮮放題？
01:29
五一黃金周︱小紅書發帖「海膽自由」 遊客疑西貢浮潛捕捉 網民斥破壞生態：當海鮮放題？
社會
6小時前
啟德海濱湧「藍眼淚」 浪漫奇觀暗藏生態危機 網民驚爆本港兩大海邊同告失守｜Juicy叮
00:16
啟德海濱湧「藍眼淚」 浪漫奇觀暗藏生態危機 網民驚爆本港兩大海邊同告失守｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
趙雅芝神級基因強大 餅印孫女圓眼高鼻複製「最美馮程程」 與嫲嫲同框對鏡頭做俏皮舉動
趙雅芝神級基因強大 餅印孫女圓眼高鼻複製「最美馮程程」 與嫲嫲同框對鏡頭做俏皮舉動
影視圈
12小時前
公務員加薪︱大火聽證會窒礙加人工？局方承認：市民觀感也是考慮因素 公僕部分工作會受批評
社會
8小時前