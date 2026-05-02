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五一黃金周｜旅監局共接逾800旅行團登記訪港 涉3萬內地客 292團今日抵達

社會
更新時間：19:43 2026-05-02 HKT
發佈時間：19:43 2026-05-02 HKT

五一黃金周長假期踏入第二日，截至今日（2日）下午2時，旅遊業監管局共接獲逾800個內地入境旅行團登記在勞動節黃金周假期（5月1日至5月5日）期間訪港，涉及內地旅客約3萬人次；當中292團在今日到港，涉及內地旅客約 12 000人次，整體秩序保持良好。

旅行團人流管理及旅遊活動等安排整體維持良好

旅監局於勞動節黃金周期間每日均派員到較多內地入境旅行團旅客到訪的主要入境口岸、熱門旅遊景點、註冊商店及餐飲處所等巡查，協調入境旅行團的人流及行程。就今日巡查所見，旅行團的人流管理及旅遊活動等安排整體維持良好。

旅監局主席林詩棋率領職員於熱門旅遊景點向旅客派發宣傳單張。旅監局提供
旅監局主席林詩棋率領職員於熱門旅遊景點向旅客派發宣傳單張。旅監局提供

旅監局在黃金周期間會加強巡查及執法力度，提醒持牌旅行代理商及導遊必須嚴格遵守《旅遊業條例》及《持牌人指令》的規定進行旅遊活動，並嚴厲打擊違規行為。旅監局亦會繼續密切監察內地入境旅行團的人流管理及旅遊活動情況，與業界及其他執法機關等相關單位保持緊密聯絡，確保內地入境旅行團的活動能有序及妥善進行，同時減低活動對個別社區的影響。

旅監局熱線3698 5900的服務時間由早上9時至晚上6時，向有需要的團隊旅客及導遊提供協助。 

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