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五一黃金周｜旺角「星際城市」迫爆內地相機客 「兆萬中心」翻生無望續淪死場

社會
更新時間：18:37 2026-05-02 HKT
發佈時間：18:37 2026-05-02 HKT

五一黃金周長假期展開，入境處預計將有600萬人次進出香港。《星島》記者今日（2日）前往旺角察看，發現旺角一帶人潮洶湧，無論是連接附近一帶的行人天橋，還是朗豪坊商場都擠滿旅客。售賣相機器材的「星際城市」吸引大量內地客青睞；附近曾有網紅店拍片宣傳冀翻身的「兆萬中心」無法力挽狂瀾，繼續淪為死場。

「星際城市」人流暢旺

《星島》記者發現，近年轉型售賣相機的旺角「星際城市」吸引大量內地客青睞，人流比之前更旺。下午3時多，大量遊客圍繞在商場入口等待進入，甚至一度導致行人路阻塞。記者亦在「星際城市」發現，大量商店售賣「拍立得」（即影即有相機），更有商舖貼出「五一大減價」、「五一黃金周大優惠」、「小紅書推介」等字眼告示，以吸引內地遊客。

旅客：香港買相紙更便宜

來自深圳的梁小姐表示，今次來港主要目的是購物而非旅遊，特別是購買數碼產品。她本身已擁有一部拍立得相機，除了花費約300多元購買相紙外，更購買一部超過8,000元的單反相機，認為香港購買數碼產品的價格應較內地便宜約數百元，視乎不同型號而定。

廣東情侶聶先生和王小姐亦表示，趁着一日遊機會來港購買相紙。他們表示因要買大量相紙，發現香港相紙價格較內地實惠，因此特意繞路過來購買。聶先生更稱，未來會考慮在香港購買相機等3C產品，因「比較多選擇，也比較有保障」。他指香港是個多元化城市，有很多商品和景點，極具吸引力，未來肯定會再來港遊玩及購物。

至於曾有網紅店拍片宣傳冀可翻身的「兆萬中心」，今日數層零售店舖均人流稀少，未能吸引內地旅客，中心內數間藥妝店舖也「無人問津」。反之，附近位於地舖的數間連鎖藥妝、雜貨舖人流都絡繹不絕。

記者：李健威
攝影：劉駿軒

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