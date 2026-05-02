五一黃金周｜旅遊專員視察多個主要旅遊景點 料98萬內地旅客訪港

一連5日的內地勞動節黃金周昨日（5月1日）展開，旅遊事務專員張馮泳萍今日（2日）到訪多個主要旅遊景點，包括山頂纜車及「舊城中環」路線，視察人流管理措施及旅客活動情況；她亦視察了水上的士、觀光巴士站、天星碼頭及旅發局九龍旅客諮詢中心，了解相關配套與旅客服務設施的運作。

料逾800團內地入境旅行團訪港

張馮泳萍亦實地了解旅監局人員在景點協助分流內地旅行團的工作，以維持良好秩序，避免人流擠塞。旅監局工作人員亦向市民及旅客派發宣傳單張，呼籲切勿光顧無牌服務。政府預計在內地勞動節黃金周期間，約有98萬內地旅客到訪香港，包括逾800團內地入境旅行團。

各主要旅遊景點及其他接待旅客配套服務整體運作暢順

目前，各主要旅遊景點及其他接待旅客的配套服務整體運作暢順。在人流高峰時段，多個景點已適時調配人手及資源，加強服務並協助疏導人流。為方便旅客及市民規劃行程，旅發局已推出專頁，提供實用旅遊資訊，並實時更新本港多個熱門景點，包括香港迪士尼樂園、香港海洋公園、山頂纜車、昂坪360纜車、香港摩天輪及天星小輪的輪候時間。

旅監局黃金周期間持續加強巡查

旅監局在黃金周期間會持續加強巡查，並聯同入境事務處等執法部門，於西九文化區、香港故宮文化博物館、尖沙咀鐘樓、星光大道及黃大仙等熱門景點進行聯合行動，嚴厲打擊非法導遊及領隊。此外，政府對威迫購物行為採取零容忍態度，並會嚴厲打擊違規行為。旅行代理商和導遊均有責任保障入境旅行團的旅客安全和利益，包括不會受制於威迫購物等不良作業行為。如旅客遇到不當對待，可致電旅監局熱線（3698 5900）舉報或報警尋求協助。