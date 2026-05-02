五一黃金周｜小紅書打卡熱點旺角天橋 內地客「特種兵」式訪港尋「港味」

位於旺角的行人天橋近年成為內地遊客「打卡熱點」，有內地遊客認為旺角非常有電影感、「很有港味」；亦有珠海遊客，特意趁五一假期，特意即日來回訪港「打卡」，拍攝美照。

內地客「特種兵」式遊港 日均消費約千元

內地旅客Lucy表示，透過「小紅書」等社交媒體，發現位於旺角的行人天橋，認為「這裏充滿復古感、很old school（老派）」，形容天橋「很有港味」，不像城市景觀。她又形容，香港是一座融合城市，「甚麼元素、文化都有」，同時感覺這裡「復古一點，沒那麼科技」，更貼近生活，讓她能夠感受另一種城市氛圍。

至於行程方面，Lucy續指她與友人此行來港4至5天，行程非常緊密，形容是「特種兵式旅遊」。她指昨天(1日)到訪香港迪士尼樂園，今天來到旺角、尖沙咀等地，計劃明天去港島一帶，「就是由上到下玩」。她亦指，昨天迪士尼樂園門票和購物花費超過一千，預計每人平均每天花費大約1,000元。

遊客對尖沙咀星光大道、油麻地警署等景點有興趣

內地遊客于小姐表示，來港前曾看過小紅書帖文介紹，因此特意前來拍照留念。她稱「拍照看起來比較好看」，並稱天橋讓她想起由成龍主演的電影《警察故事》，稱很懷舊。被問及在港旅遊行程，于小姐表示對尖沙咀星光大道、油麻地警署等景點有興趣。至於購物方面，她則表示沒有特定目標，亦沒有定預算上限，但會特別留意護膚品，若有合適便會購買。

珠海旅客即日來回朝聖「打卡」

兩名來自珠海的秦氏姐妹表示，她們是透過內地社交平台「小紅書」上的旅遊攻略及博主推薦，知道香港「打卡」地點，計劃即日來回香港遊玩。被問及對香港印象，她們認為香港兼具新舊特色，舊區富有港劇的感覺，而港島一帶則較為繁華，對香港夜景亦感期待，計劃晚上前往尖沙咀乘搭觀光巴士遊覽維港，才返回珠海。

至於行程安排，她們形容行程緊湊，除打卡外只打算品嚐本地美食，稱「等下去吃蛋撻，看見很多人在排隊」。她們又稱今次不是以購物為目的，因此沒有特定預算，花費亦「比較隨意」。

記者：李健威

攝影：劉駿軒