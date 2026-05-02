六合彩2.28億金多寶｜史上最高頭獎4注中 每注派逾5500萬元 睇下幸運兒係咪你!

發達機會又到 ! 史上最高獎金的六合彩今晚( 2日 )攪珠，馬會估計頭獎一注獨中可得2.28億元，創下歷年最高彩金紀錄。至晚上9時15分截止售票為止，總投注額逾4.14億元，屬歷來第2高。不少市民今日把握最後機會，蜂擁到全港各區投注站「買個希望」，多個投注站逼滿人。

今期攪出號碼: 2、3、8、28、30、48，特別號碼 : 9

今期六合彩頭獎4注中，每注派55,752,200元，二獎36.5注中，每注派347,110元，三獎多達1,153.7注中，每注派29,280元。

頭獎有5個中獎單位 包括3注10元中及2注5元中

馬會發言人表示，今期六合彩頭獎有5個中獎單位，包括3注10元中及2注5元中，每10元一注派彩55,752,200元，至於屬電腦飛還是到投注站親身購買則未能公布。對於三獎多達1,153.7注中，發言人形容「數目算多，但並非紀錄」，而三獎每注派僅近3萬元，亦未觸及每注派19200元的「底線」( 最低保證派彩)。

今期六合彩投注紀錄：

馬會網頁顯示，2016年3月1日的「六合彩40週年金多寶」，投注額突破4億元大關，錄得446,395,296元，屬歷來最高。

最高總投注額： 2016年3月1日（40週年金多寶），達446,395,296元。

第2高投注額： 2026年5月2日（50週年金多寶），投注額414,488,083元。

史上最高獎金的六合彩今晚( 2日 )攪珠。