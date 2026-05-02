25歲女墮「套路貸」求職陷阱被騙225萬 議員促嚴肅跟進及完善《放債人條例》

每年暑期臨近，有大量年輕人和學生投入勞動市場尋找兼職工作。然而，求職騙案近年有增無減，情況令人憂慮。25歲事主早前在兼職求職網站應徵一份時薪90元的「兼職助理」工作，卻因而墮入詐騙陷阱，被騙徒誘導先後向多間財務公司借款，連同個人及家人積蓄，合共損失逾225萬港元。協助她的立法會議員鄧家彪及觀塘區議員余邵倫，促請警方嚴肅跟進，及要求政府加強監管，從源頭堵截求職騙案並持續完善修訂《放債人條例》。

事主聽從公司「律師」指示 協助內地老闆融資

事主原為大學研究助理，2025年底因健康問題離職休息。她於2026年1月在求職網站看到有公司招聘兼職行政助理，其後獲一名自稱「Sam」的騙徒聯絡及「面試」。事主獲聘後僅獲安排少量簡單任務，直至3月初，騙徒向事主介紹一名自稱「律師」人士，要求她協助一名「內地老闆」進行「融資」，事主對律師說法深信不疑。

有跡象顯示騙徒與財務公司內部人存在串謀嫌疑

事主表示，騙徒要求她簽署與工作有關合約，事後聲稱「內地老闆」在資金周轉上出問題，事主及公司需要「填數」，否則要面臨上百萬元「違約賠償」。事主在騙徒大力施壓及身體不適情況下，為避免背負「天價違約金」，無奈隨騙徒指示行事。騙徒向事主聲稱，過程純屬「做樣子」，又指其早已與財務公司溝通好，更為她預先準備借款文件（疑似虛假文書），事主申請只是單純「走過場」，並安排她先後向多間財務公司申請按揭貸款。事主將所有款項按騙徒指示轉到指定銀行戶口，自己分毫未取。

事主在財務公司簽署貸款文件後不久，便收到「律師」來電，指她遺漏某些簽名，著令她返回財務公司簽妥，有跡象顯示騙徒與財務公司內部人士存在串謀嫌疑，有機會是合謀詐騙。

此後，騙徒見事主已無法利用按揭形式借貸，便誘導她一起籌錢，讓事主將個人及其母的積蓄轉到騙徒帳戶，向銀行證明「他們」有還款能力。此後，事主收到警方電話通知，表示她的帳戶與詐騙疑犯有往來記錄，擔心她已遭詐騙，事主始發現被騙立即報警並向區議員求助。

求職平台缺乏監管 求職騙案成本極低

余邵倫指出，即使事主已向警方告知該詐騙求職廣告，該平台仍然於2026年4月16日再次刊登涉及同一騙徒的招聘廣告。截止2026年4月29日，最少有6個求職網站曾刊登同一詐騙廣告，即使去信勞工處後，仍然有3個網站展示相關訊息。

余邵倫強調現行《僱傭條例》及《職業介紹所規例》均未有就求職平台及求職廣告進行規管，致使騙徒得以利用這些灰色地帶進行違法活動。

放債人條例難為「中介」定義 套路債無法堵截

鄧家彪表示，一直關注「套路貸」情況，認為《放債人條例》對財務中介的監管存有漏洞，騙徒只需誘使受害人簽署文件，即使與財務公司不當合作，由於難以收集證據證明其「中介」身份，令現行法例的保障作用大為削弱。更令人憂心的是，商經局現正就修訂《放債人條例》，但其對信貸報告查詢機制（信資通）更新的要求是長達30天才更新一次，騙徒若與財務公司「打龍通」，便可以利用這個時間差，在受害人信貸記錄未更新前，誘導其短時間內向多間不同機構申請貸款。

律師劉嘉華指出，案件揭示網上求職平台監管不足及《放債人條例》存在漏洞，令騙徒能以低成本設局，甚至可能與財務公司內部人士串謀。他呼籲警方必須嚴肅跟進，並促請政府加快完善相關法例，堵塞灰色地帶，確保市民在求職及金融交易中獲得更有效的保障。

劉嘉華表示，政府應要求財務公司進行盡職調查，確保申請人自願並親自申請，並了解申請人是否有需要借貸以及用途為何。他認為財務公司需要確保申請者自願申請貸款，而非經過第三者申請。政府對財務公司的借貸要求應該與銀行同等，確保當時人利益。

鄧家彪、余邵倫及劉嘉華建議，政府應持續完善《放債人條例》，縮短「信資通」個人信貸資料更新時限，由現時計劃30天大幅縮短至24小時內，勞工處亦要加強對求職網站的規管。