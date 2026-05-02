銅鑼灣恒生銀行劫案｜六旬無業男持刀打劫10萬不果 被控企圖搶劫罪 押後6.30再訊

六旬男子本周四（4月30日）下午闖入銅鑼灣怡和街恒生銀行，持刀遞紙欲打劫10萬元現金，職員立即按警鐘報警，男子事敗後逃離現場，警方及時在怡和街與渣甸街交界拘捕。60歲無業男子被控一項企圖搶劫罪，案件今在觀塘裁判法院首次提堂。他暫時毋須答辯，裁判官丘國新把案件押後至6月30日於東區裁判法院再訊，以待警方進一步調查，包括查閱閉路電視片段，期間被告須還押候訊。

60歲男被告周獻耀Sunny報稱無業，他被控於2026年4月30日，在香港銅鑼灣怡和街28號恒生銀行銅鑼灣分行，企圖搶劫恒生銀行有限公司。

案件編號：KTCC886/2026

法庭記者