銅鑼灣恒生銀行劫案｜六旬無業男持刀打劫10萬不果 被控企圖搶劫罪 押後6.30再訊
更新時間：13:44 2026-05-02 HKT
發佈時間：13:44 2026-05-02 HKT
發佈時間：13:44 2026-05-02 HKT
六旬男子本周四（4月30日）下午闖入銅鑼灣怡和街恒生銀行，持刀遞紙欲打劫10萬元現金，職員立即按警鐘報警，男子事敗後逃離現場，警方及時在怡和街與渣甸街交界拘捕。60歲無業男子被控一項企圖搶劫罪，案件今在觀塘裁判法院首次提堂。他暫時毋須答辯，裁判官丘國新把案件押後至6月30日於東區裁判法院再訊，以待警方進一步調查，包括查閱閉路電視片段，期間被告須還押候訊。
60歲男被告周獻耀Sunny報稱無業，他被控於2026年4月30日，在香港銅鑼灣怡和街28號恒生銀行銅鑼灣分行，企圖搶劫恒生銀行有限公司。
案件編號：KTCC886/2026
法庭記者
最Hit
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
2026-05-01 14:42 HKT
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
2026-05-01 13:30 HKT