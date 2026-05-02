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天文台｜冷鋒明日殺到！ 5.4最低氣溫21℃ 一日跌8℃ 下周四起連落4日雨

社會
更新時間：13:28 2026-05-02 HKT
發佈時間：13:28 2026-05-02 HKT

天文台預料現時位於華中的低壓槽會在明日發展為一道冷鋒並在稍後橫過廣東沿岸地區，該區會有驟雨及狂風雷暴。根據天文台的9天天氣預報，下周一最低氣溫只有21度，按周日最高氣溫有29度計算，一夜之間跌8度。

天文台預計周日(5月3日)日間炎熱，稍後驟雨增多及有狂風雷暴，氣溫介乎23至29度，吹南風3級，後轉北風4級，間中5級。而隨後一兩日受東北季候風影響，廣東沿岸天氣稍涼，而高空擾動會為該區帶來驟雨。根據天文台的9天天氣預報，周一(5月4日)最低氣溫21度，最高氣溫26度，大致多雲，早晚有幾陣驟雨。日間部分時間天色明朗；周二(5月5日)氣溫介乎22至25度，大致多雲，有幾陣驟雨，吹東風4至5級。

天文台又預料，一股清勁的偏東氣流會在下周中期影響華南沿岸。預料偏東氣流會在下周後期逐漸被偏南氣流取代，該區氣溫逐步回升。下周四(5月7日)最高氣溫已回升至28度，最低有24度，亦由周四起將連續下四日雨。周五(5月8日)及周六(5月9日)最高氣溫升至30度，周五部分時間有陽光。稍後有幾陣驟雨。周六則大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。
 

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