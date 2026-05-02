北都｜粉嶺繞道東段明早通車 料繁忙時間節省10分鐘車程 甯漢豪：繼續完善北都產業布局

粉嶺繞道（東段）通車儀式今日（5月2日）舉行。發展局局長甯漢豪致辭時表示，全長四公里的粉嶺繞道東段即將通車，成為北部都會區首個落成的大型運輸基建項目。繞道通車後，預計繁忙時段來往粉嶺公路可節省約10分鐘車程，並為粉嶺北新發展區未來遷入的人口提供便捷交通，提早預防交通負荷增加。

配合粉嶺北新發展區 秉持基建先行與城鄉共融

甯漢豪表示，粉嶺北新發展區的工程自2019年起展開，現已進入「收成期」。她強調，是次繞道通車秉持「基建先行」及「城鄉共融」原則，旨在配合區內首個公營房屋項目鳳凰嶺邨於年內陸續入伙，同時完善龍躍頭、小坑新村等地區內交通網絡。

提前預防未來人口交通負荷

甯漢豪指繞道通車後，駕駛者可取道新路線來往粉嶺龍躍頭、聯和墟及粉嶺公路，避開區內繁忙路段，預計繁忙時段來往粉嶺公路可節省約10分鐘車程。她指出，此舉除了即時惠及現有居民，更是預先為新社區落成後帶來的人口作好準備，提供便捷交通，提早預防交通負荷增加。

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工程克服地理限制 跨越公路、水管及東鐵綫

甯漢豪形容，粉嶺繞道東段的建造過程極具挑戰性，工程團隊需克服多重地理及環境限制，包括避開行車中的粉嶺公路、地底的東江水管，並跨越日常運作的港鐵東鐵綫。其中，龍躍頭交匯處因貼近現有鄉村及沙頭角公路，需在滿佈管線的空間內建造包含地下行車通道、地面迴旋處及高架行人天橋的「三層式」架構，形容技術難度「可想而知」。

首用國產超高強度鋼材 展示先進建築技術

甯漢豪續指，今次項目有另一個更加深層意義，讓當局可展示先進建築技術的舞台。項目展示了兩項先進建築技術，包括利用「橫向轉體技術」在運作中的鐵路上方完成橋樑接合。此外，項目中的行人天橋更是全球首次採用「S960國產超高強鋼」，其強度為一般鋼材的三倍。

「橫向轉體技術」成功 甯漢豪：證明夢想可以成真

她以動漫作品中的「鬼影變幻球」、「飛鳥轉身」等招式作比喻，指過往認為這些高難度技術僅存在於戲劇或動漫中，但「橫向轉體技術」的成功，證明了夢想可以成真。她認為，這引證香港能為國家先進的建造技術和物料提供推向國際的舞台。

完善北都產業交通網絡

展望未來，甯漢豪表示，政府會繼續完善北都的產業布局、交通網絡及生活配套，致力將北都建設為香港未來發展的新引擎，為市民創造更優質的生活環境，並為香港經濟注入新的動力。她續指，北都發展不僅為香港帶來新機遇，同時亦將精準對接國家的「十五五」規劃，突顯北都的戰略地位，以服務國家乃至全世界。

主禮嘉賓包括發展局常任秘書長（工務）劉俊傑、發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲、土木工程拓展署署長方學誠和北部都會區統籌辦事處主任蘇惠思、立法會議員譚鎮國、林筱魯、卜國明等。

粉嶺繞道東段將於明日（3日）早上8時通車，是北部都會區首個落成的大型運輸基建設施。繞道全長4公里，由石湖新村，沿著梧桐河畔，繞過粉嶺北新發展區，途經龍躍頭交匯處，連接粉嶺公路九龍坑段。上水和粉嶺居民進出九龍可以避開區內繁忙路段及多個交通燈路口，車程可以節省約10分鐘。

記者：李健威

攝影：劉駿軒

