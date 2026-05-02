宏志閣安置｜有信心收購75%業權 黃偉綸：業主意願穩定 政府無任何後備方案

大埔宏福苑火災中，未受大火波及的宏志閣若有75%業主在6月底前確認售賣業權予政府，政府亦會開放收購方案。財政司副司長黃偉綸今早(5月2日)在電台節目表示，宏志閣本身沒有受大火波及，早前已表明業主須有高度共識，否則不宜介入，即使日後須由立法收回餘下單位，如果政府擁有至少75%業權，有助未來工作，不過他強調，政府未就此定下來，若涉及立法，當中的「理據要搞清楚」。

七成七業主初步表意願 業主憂維修費等不同問題

他解釋，有77%的宏志閣業主初步願意將業權售予政府，因許多居民有心理陰影及樓宇本身問題，不願再返回居住。同時，宏志閣面臨複雜的地契及大廈公契修訂難題，維修費用估計亦相當高昂，早前宏福苑委任管理人合安管理有限公司亦公布，宏志閣需進行的必要修復工程，費用至少超過3000萬元，這些都成為業主希望出售單位的動機。他又指，政府的解說專隊而非「推銷隊」，旨在向業主清晰解釋方案的利弊，並不須「跑數」，讓業主在充分理解後自行作出決定。解說專隊將在稍後的個多星期會向業主派發接受建議書。

設75%業權門檻 具信心達標並保留彈性

有關方案指必須有75%業主在6月30日前遞交願意出售業權同意書，方案方可推行，被問到劃線的問題，黃偉綸表示，任何的線都有其嚴肅性，但不會很絕情，他舉例指業主因航班延誤等不可抗力因素而遲交表格的業主，會作彈性處理。他又指，因問卷調查結果顯示業主意願穩定，居民亦在溝通中顯示並不輕率。若6月30日前已達標，政府會盡早公佈，讓業主安心，他亦對此表示有信心。

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未參與業主回歸市場機制 不排除日後立法收回

對於方案落實後，餘下未出售單位的業主，黃偉綸表明政府會尊重其決定，但他們需自行面對市場機制下的各種挑戰，包括高昂的維修費，以及複雜難解的地契與大廈公契問題。他亦重申，政府不排除未來會考慮透過立法程序收回餘下單位的業權，屆時會依法提供補償，但具體細節目前言之尚早。當前收購多數業權，也是為未來可能的工作奠定基礎。

收購門檻設七成半 政府並無後備計劃

被問到宏志閣收購未達75%門檻，政府將如何處理，黃偉綸表示，香港尊重私有產權的基礎上，若大多數業主選擇保留單位，政府亦會尊重其決定，惟業主將跌入市場機制；他又指，現時的方案是政府能提出的最佳、最合理的方案，並無任何後備計劃。他警告，假如在六月底的期限前，同意出售的業權比例未能達標，例如只有五成，整個收購方案便會告吹。

未來規劃清晰透明 絕無賣地牟利之意

對於宏福苑未來用地的規劃，黃偉綸表示，政府的規劃方向從未改變，該地將會用作興建公園及社區設施，絕不會如坊間惡意傳聞般，將土地轉售以圖利。他強調，在全球許多案例中，受災後的地點多用作社區公共空間，政府的想法亦相同。詳細的社區設施規劃，將會依循既定程序，並在適當時候諮詢公眾。

多元選擇顯彈性 現金樓換樓各取所需

房屋局局長何永賢強調，方案的重點在於提供多元化及具彈性的選擇。業主可選擇領取現金，在私人市場或以「綠表」資格在居屋二手市場購買現樓單位，滿足希望盡快入住或靠近家人的需求。另一選擇是「樓換樓」，從特設銷售計劃中約3900個新單位中挑選。這些單位分佈於九龍灣、啟德、錦上路及粉嶺等不同地區，提供不同面積和完工年份，當中更有1500個單位位於頌雅路的單位，面積參照宏福苑單位面積而設計，務求貼合居民需要。若居民在6月30日前遞交同意書，將納入第一批揀樓。

租金津貼靈活 取新居鎖匙再額外發放三個月

政府已預留了超過三千個單位供宏福苑居民選擇，選項涵蓋二手居屋、私人樓宇，包括預計在2029年落成的大埔頌雅路項目。何永賢指出，政府會向受影響居民發放每月12,500元的租金津貼，直至他們取得新居鎖匙後再額外發放三個月，以便他們裝修和搬遷。這筆津貼的發放極具靈活性，居民不論是選擇租住私人市場的單位，或是入住月租僅約三千多元的過渡性房屋，均可全額領取津貼，餘下的款項可自由運用，以應付生活其他開支。

不影響公營房屋輪候 房屋供應上作出平衡

何永賢強調此次為宏福苑居民特設的銷售計劃，並不會影響其他市民申請居屋的機會。她解釋，未來五年的居屋供應量將穩定上升，達到平均每年12,000個單位。黃偉綸補充，政府已在整體房屋供應上作出平衡，例如將原定興建公屋的大埔頌雅路地皮改作居屋，並在粉嶺覓地補回公屋數量。

