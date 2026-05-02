港鐵研發「聲學監測系統」 全天候監測列車車底運行部件狀態 於日內瓦國際發明展奪金獎

【港鐵/聲學監測系統/AI/監測/列車】港鐵維修團隊每晚須把握收車後的「黃金兩小時」進行檢查，確保鐵路設備及列車維持良好狀態。來自港鐵智慧維修及鐵道車輛維修部門的4名工程師，與2間內地聲學創科公司合作研發「聲學監測系統」，利用列車駛過感測器的大約10秒時間收集聲音，結合人工智能（AI）分析大量聲紋數據，以監測列車車底運行部件狀態，現處於試驗階段，有關項目於今年的日內瓦國際發明展中獲頒「世界知識產權組織國家發明家獎」兼評審團嘉許金獎。

港鐵研發「聲學監測系統」 冀全天候監測營運期間列車部件狀況

港鐵一直設有全面而嚴謹的維修保養制度，積極投入創新科技及AI，推動以數據驅動的智慧維修，提升鐵路資產管理和維修效率。港鐵高級車廠經理（東鐵綫）曾耀庭表示，現時主要透過每晚收車後的例行檢查，以及每隔數年的全面大修，進行車底運行部件的檢測。大修需拆開部件檢查，工序繁複，亦涉及大量人力及時間。為提升維修效率，團隊研發「聲學監測系統」，希望在列車營運期間對列車部件進行全天候監測，為維修團隊提供額外數據參考，從而更精準的對特定部件進行維修保養。

「聲學監測系統」由路軌旁裝設的聲學感測器及鏡頭組成

港鐵高級設計經理（智慧維修）丁啓穎指，「聲學監測系統」主要由路軌旁裝設的聲學感測器及鏡頭組成。團隊由2024年起在東鐵綫近火炭站路段安裝系統，進行概念驗證 (Proof of concept)，利用列車駛過感測器的大約10秒時間收集聲音，並結合實時影像，建構數碼聲學場景，而系統內的AI模型隨即會分離及放大指定部件的聲紋，並消除不必要的噪音以進行精準分析，監測列車部件的運作狀態。

曾耀庭補充，系統現處於試驗階段，主要針對列車運行部件中的軸承（俗稱「啤鈴」）進行監測。試驗期間，系統曾監測到一列東鐵綫列車發出異常聲音，AI模型分析指涉及其中一個軸承部件，團隊隨後在工場內檢查該部件，確定其出現微動情況，雖然相關情況不會影響行車安全，但長遠而言或會加速該部件的損耗，有關監測證明系統已達到一定的技術可行性。

未來繼續於東鐵綫進行試驗

港鐵署理首席設計經理（智慧維修）胡宗偉表示，東鐵綫有較多露天路段，夾雜很多不同的環境噪音，適合作為技術試驗場景。團隊對項目獲獎深感鼓舞，未來會繼續於東鐵綫進行試驗，持續收集數據驗證效果，探索聲學技術應用於監測其他鐵路設備的可行性。

記者：蔡思宇

攝影 : 何健勇