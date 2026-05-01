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五一黃金周︱「微醺樂動」西九登場 逾20酒品牌參與 市民勁捧場：明年繼續支持

社會
更新時間：19:21 2026-05-01 HKT
發佈時間：19:21 2026-05-01 HKT

五一黃金周大量旅客來香港，除了各大景點、名店、藥妝店，西九文化區的大型戶外微醺音樂活動也是「Chill」好去處。「Sip & Groove 微醺樂動 2026」今日（5月1日）起一連三日在西九文化區藝術公園海濱東草坪舉行，活動匯聚逾20個世界知名酒品牌，並有歌手現場演唱。活動吸引不少市民、旅客參與，他們席草地而坐，享受美酒與音樂。有市民認為現場氣氛熱鬧，若明年繼續舉辦，會再次參與。

首次參與活動的國產葡萄酒負責人袁先生表示，銷量較預期理想，現場人數及反應均超出預期，認為市民對中國酒的支持度很高。他雖未有提供實際銷售數字，但指「感覺上大家都好支持，買了很多杯裝酒。」

第二年參與活動的陳小姐於下午約3時到達現場。她認為整體氣氛很好，「又有人野餐，又有寵物，好多年輕人，而且今日天氣好好」。她指能在假期參與活動相當不錯，「諗唔到去邊第一樣嘢就諗到過嚟西九文化區」。她期望活動明年繼續舉辦，並表明一定會支持，「等我哋五一唔使返內地或去旅行，可以繼續支持香港消費。」

首次參與活動的市民R同樣對現場氣氛表示欣賞。她認為人流眾多、天氣晴朗，玩得十分舒適，並表示如果明年繼續舉辦亦會再來，「因為我好鍾意呢度嘅環境」。她指西九文化區提供了一個讓市民聽音樂、品嚐美食的地方，是相當不錯的享受。

市民Julia表示，原本無打算參與活動，只是碰巧經過，發現現場正在舉辦活動後，便打算到攤檔買酒。她認為現場氣氛很好，若明年活動繼續舉行，亦會再次參與。

記者：郭文卓

攝影：蘇正謙

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