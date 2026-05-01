五一黃金周｜尖沙咀市面暢旺 名店街排長龍 內地客 : 預算使費沒上限

五一黃金周開始，今日（5月1日）是假期首日，尖沙咀廣東道一帶遊客紛至沓來，名牌店舗外亦排滿旅客。有旅客預算花3000、4000元在附近隨處逛逛，亦有深圳旅客選擇即日來回，但已花費約4000元購買藥妝。

遊客李小姐表示，這次來港旅遊預計花費3000至4000元，目前已購買了一些保健品。她稱自己並無明確購物目標，只是隨處逛逛。她透露，行程期間會到旺角及尖沙咀遊覽。

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旅客黃小姐表示，這次來港旅行即日來回，早上到旺角逛街。她已在名牌店舖花費7000多元，並未為旅程設消費上限，之後會留在尖沙咀繼續購物消費。

來自深圳的李小姐及晚小姐同樣選擇即日來回。她們表示，由於深圳距離香港不遠，日後可以再來，故今次不打算過夜。兩人透露，沒有預設消費金額，打算先隨處逛逛，目前已經購買了一些藥妝，合共花費約4000元。

另一位遊客李小姐這次來港兩天，並未設特定消費預算，已在名牌店舖購物。她指，酒店價格尚算便宜，約花費數百元，並表示這兩天會到旺角、尖沙咀及維港等地遊覽。

記者：郭文卓

攝影：蘇正謙