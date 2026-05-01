殘疾人士專用泊位｜運輸署5.11起試用攝影機24小時監察 AI辨認上落車乘客是否用輪椅( 附12指定地點 )

申訴專員公署早年調查路旁殘疾人士專用泊車位的使用情況，發現自擴展專用泊位的使用資格後，加劇泊位供不應求和涉嫌被濫用情況。運輸署在網站交代「路旁殘疾人士專用泊位智能監察攝錄系統試驗計劃」。該署由5月11日起將於12個指定地點的路旁專用泊位，展開為期9個月的智能監察攝錄系統實地測試，以加強對使用路旁殘疾人士專用泊車位（路旁專用泊位）的監察。

以下12個指定地點︰

香港島（共3 個地點）

1. 中環民光街

2. 銅鑼灣開平道

3. 銅鑼灣謝斐道（景隆街以西）



九龍（共5 個地點）

4. 深水埗福榮街近桂林街

5. 旺角登打士街

6. 旺角花園街近豉油街

7. 尖沙咀河內道

8. 樂富橫頭磡中道近橫頭磡東道



新界（共4 個地點）

9. 大圍富健街

10. 西貢普通道

11. 荃灣路德圍

12. 葵涌光輝里

為加強對使用路旁殘疾人士專用泊車位的監察，運輸署將於5月11日起以試驗形式，在12個指定地點展開為期9個月的智能監察攝錄系統實地測試。資料圖片

系統配備攝影機 定期交替安裝於上述地點路旁專用泊位旁邊

有關系統將會配備攝影機，以定期交替形式安裝於上述地點的路旁專用泊位旁邊，以記錄相關泊位的使用情況，並檢視不同地點設置系統的技術可行性。此外，系統將全日24小時運作，記錄路旁專用泊位的使用狀況、車牌號碼，以及車輛進出泊位的時間。後台電腦系統會分析收集到的數據，以判斷停泊的車輛是否獲發有效的「傷殘人士泊車許可證」或「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」，並輔以人工智能技術，辨認上落車的乘客是否有使用輪椅或步行輔助器。

申訴專員公署早年調查路旁殘疾人士專用泊車位的使用情況，發現自擴展專用泊位的使用資格後，加劇泊位供不應求和涉嫌被濫用情況。資料圖片

系統收集數據將加密 保障不會在未經授權情況下被查閲

系統的後台分析不會涉及個人資料，並會嚴格遵守《個人資料（私隱）條例》的要求，確保系統的數據收集、處理及使用符合相關條例的規定。有關系統的攝影機鏡頭會被調校至適當的角度並只覆蓋相關的路旁專用泊位。同時，系統收集的數據將會加密處理，以保障有關數據不會在未經授權的情況下被查閲、處理或使用。

在試驗計劃期間，有關的路旁專用泊位旁邊將設置告示，提醒駕駛者及公衆人士有關系統正在運作。