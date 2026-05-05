五一黃金周．持續更新︱至晚上9時逾72萬人次出入境 五天長假累計100萬人次內地客訪港超預期

五一黃金周來臨，內地享有5天假期。入境處預計黃金周期間有600萬人次進出香港，當中約500萬人次會經各陸路邊境管制站進出。陸路出境高峰期為5月2日（星期六），出境人次約63.6萬；入境高峰期為5月3日（星期日），料達68.8萬人次。

五一黃金周︱5.5出入境數字

【22:15】入境處表示，截至晚上9時，錄得逾72萬人次出入境，當中超過20萬港人返港，約13.6萬內地客離境。另有約23.1萬港人離港。根據數字，五天黃金周假期累計超過100萬人次內地旅客訪港，超出入境處原先預期。

【17:30】入境處表示，截至下午4時，逾46.2萬人次出入境。出境方面，有約24.1萬人次離境，當中分別有約14.3萬港人和7.6萬內地客。另有約12.7萬港人返港。

【11:50】5月5日是內地長假期最後一天。據入境處數字，截至早上10時，有近17萬人次出入境，當中有約4.76萬人次本港居民、約1.9萬內地旅客出境。另有約6.57萬香港居民回港。

五一黃金周︱5.4出入境數字

【22: 45】截至晚上9時，近18.4萬人次內地旅客抵港，當中最多人經落馬州支線口岸入境，其次是高鐵西九龍站。

本港居民有24.7萬多人次入境，最多人經羅湖口岸入境，其次是落馬州支線口岸。



【20:00】截至下午4時，有16.2萬多人次內地旅客抵港，當中最多人經落馬州支線口岸入境，其次是高鐵西九龍站。

本港居民有16.4萬多人次入境，最多人經羅湖口岸入境，其次是落馬州支線口岸。

【11:25】內地五一黃金周第四日，今日截至早上10時，有5.4萬多人次內地旅客抵港，最多內地旅客經落馬州支線口岸入境，其次是高鐵西九龍站。

本港居民有近8.6萬多人次入境，最多本港居民經落馬州支線口岸入境，其次是羅湖口岸。

五一黃金周︱5.3出入境數字

【22:10】入境處表示，截至晚上9時，逾103萬人次出入境，當中逾61萬人次入境，包括逾19.3萬人次內地旅客、38.6萬港人。

【18:15】入境處表示，截至下午4時，超過60.4萬人出入境。入境方面，分別有約15.8萬港人及16.9萬內地客入境；出境方面，分別有約16.6萬港人及5.9萬內地客離港。

【11:25】入境處數字顯示，截至上午10時，約18.9萬人次出入境，當中有約6萬人次內地旅客入境，約4.2萬港人出境。

五一黃金周︱5.2出入境數字

【22:45】入境處表示，截至晚上9時，逾108.6萬人次出入境，其中訪港內地客有逾25.6萬人次。

【17:30】入境處表示，截至下午4時，超過69.1萬人出入境。入境方面，分別有約11.8萬港人及近23.3萬內地客入境；出境方面，分別有約24.2萬港人及5.2萬內地客離港。羅湖口岸和落馬洲支綫口岸最繁忙。

【11:40】入境處表示，截至上午10時，超過21.3萬人出入境，當中有約7.9萬內地客入境，約5.9萬港人出境。最多人經羅湖及落馬洲出入境，分別錄得約3.5萬及3.2萬人次。

五一黃金周︱5.1出入境數字

【22:20】截至晚上9時逾111萬人次出入境，訪港內地客逾24.2萬人次。

【17:35】入境處數字顯示，截至下午4時，各管制站共錄得約75.5萬人次出入境。

其中離境人次達41.5萬，當中約34萬為香港居民。最多人經羅湖口岸離境，人次達7.9萬；其次約7萬人次經落馬洲支綫口岸出境。至於經深圳灣離境，亦超過5.8萬人次；經西九龍高鐵站離境則有3.4萬。

入境方面，錄得約33.9萬人次，內地旅客人次約20.8萬。

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【11:45】入境處數字顯示，截至上午10時，各管制站共錄得約25.3萬人次出入境。

其中離境人次達13.3萬，當中約11萬為香港居民。最多人經機場離境，人次達2.8萬；其次約2.1萬人次經港珠澳大橋出境。至於經羅湖口岸離境，亦超過1.8萬人次；經西九龍高鐵站離境則有1.2萬。

入境方面，今日截至早上10時錄得約11.9萬人次，其中約3萬為香港居民，內地旅客人次則約7.6萬。