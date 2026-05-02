Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五一黃金周．持續更新｜截至晚上9時逾108.6萬人次出入境 逾25.6萬內地客訪港

社會
更新時間：22:45 2026-05-02 HKT
發佈時間：22:45 2026-05-02 HKT

五一黃金周來臨，內地享有5天假期。入境處預計黃金周期間有600萬人次進出香港，當中約500萬人次會經各陸路邊境管制站進出。陸路出境高峰期為5月2日（星期六），出境人次約63.6萬；入境高峰期為5月3日（星期日），料達68.8萬人次。

五一黃金周︱5.2出入境數字


【22:45】入境處表示，截至晚上9時，逾108.6萬人次出入境，其中訪港內地客有逾25.6萬人次。

【17:30】入境處表示，截至下午4時，超過69.1萬人出入境。入境方面，分別有約11.8萬港人及近23.3萬內地客入境；出境方面，分別有約24.2萬港人及5.2萬內地客離港。羅湖口岸和落馬洲支綫口岸最繁忙。

【11:40】入境處表示，截至上午10時，超過21.3萬人出入境，當中有約7.9萬內地客入境，約5.9萬港人出境。最多人經羅湖及落馬洲出入境，分別錄得約3.5萬及3.2萬人次。

五一黃金周︱5.1出入境數字

【22:20】截至晚上9時逾111萬人次出入境，訪港內地客逾24.2萬人次。

【17:35】入境處數字顯示，截至下午4時，各管制站共錄得約75.5萬人次出入境。

其中離境人次達41.5萬，當中約34萬為香港居民。最多人經羅湖口岸離境，人次達7.9萬；其次約7萬人次經落馬洲支綫口岸出境。至於經深圳灣離境，亦超過5.8萬人次；經西九龍高鐵站離境則有3.4萬。

入境方面，錄得約33.9萬人次，內地旅客人次約20.8萬。

相關新聞：

五一黃金周｜尖沙咀市面暢旺 名店街排長龍 內地客 : 預算使費沒上限

五一黃金周︱深圳灣口岸摩肩接踵 廣東客即日來回 料使2萬人仔買藥妝

五一黃金周｜西九龍高鐵站人頭湧湧 大批內地旅客訪港

【11:45】入境處數字顯示，截至上午10時，各管制站共錄得約25.3萬人次出入境。

其中離境人次達13.3萬，當中約11萬為香港居民。最多人經機場離境，人次達2.8萬；其次約2.1萬人次經港珠澳大橋出境。至於經羅湖口岸離境，亦超過1.8萬人次；經西九龍高鐵站離境則有1.2萬。

入境方面，今日截至早上10時錄得約11.9萬人次，其中約3萬為香港居民，內地旅客人次則約7.6萬。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶｜史上最高頭獎今晚攪珠 總投注額破4.14億 歷來第2高
六合彩2.28億金多寶｜史上最高頭獎4注中 每注派逾5500萬元 睇下幸運兒係咪你!
社會
1小時前
中村雅俊老婆離世 與日本女神五十嵐淳子結婚49年封模範夫妻 走過長子涉毒低潮
中村雅俊老婆離世 與日本女神五十嵐淳子結婚49年封模範夫妻 走過長子涉毒低潮
影視圈
7小時前
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
影視圈
13小時前
「最強小三」五索贈「大婆」18字極盡挑釁 騷馬清鏗甜蜜互動贈興 首認隆胸：點睇都唔似真
「最強小三」五索贈「大婆」18字極盡挑釁 騷馬清鏗甜蜜互動贈興 首認隆胸：點睇都唔似真
影視圈
12小時前
六合彩2.28億元金多寶將於今晚（5月2日）攪珠。
01:30
六合彩2.28億金多寶｜今晚攪珠 AI四大心法預測 統計排列逆向心理助揀選投注組合！
社會
10小時前
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
社會
2026-05-01 14:42 HKT
56歲陳松伶近況驚揭一部位下垂 臉部浮腫眼袋深陷 「樹根手」顯老態嚇窒網民
56歲陳松伶近況驚揭一部位下垂 臉部浮腫眼袋深陷 「樹根手」顯老態嚇窒網民
影視圈
3小時前
六合彩2.28億金多寶｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好｜Juicy叮
01:30
六合彩2.28億金多寶｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
五一黃金周｜旺角「星際城市」迫爆內地相機客 「兆萬中心」翻生無望續淪死場
五一黃金周｜旺角「星際城市」迫爆內地相機客 「兆萬中心」翻生無望續淪死場
社會
4小時前
天氣｜冷鋒明日殺到！ 5.4最低氣溫21℃ 一夜跌8℃ 下周四起連落4日雨
天文台｜冷鋒明日殺到！ 5.4最低氣溫21℃ 一日跌8℃ 下周四起連落4日雨
社會
9小時前