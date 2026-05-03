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五一黃金周．持續更新｜截至上午10時 近19萬人次出入境 約6萬內地旅客入境

社會
更新時間：11:25 2026-05-03 HKT
發佈時間：11:25 2026-05-03 HKT

五一黃金周來臨，內地享有5天假期。入境處預計黃金周期間有600萬人次進出香港，當中約500萬人次會經各陸路邊境管制站進出。陸路出境高峰期為5月2日（星期六），出境人次約63.6萬；入境高峰期為5月3日（星期日），料達68.8萬人次。

五一黃金周︱5.3出入境數字

【11:25】入境處數字顯示，截至上午10時，約18.9萬人次出入境，當中有約6萬人次內地旅客入境，約4.2萬港人出境。

五一黃金周︱5.2出入境數字

【22:45】入境處表示，截至晚上9時，逾108.6萬人次出入境，其中訪港內地客有逾25.6萬人次。

【17:30】入境處表示，截至下午4時，超過69.1萬人出入境。入境方面，分別有約11.8萬港人及近23.3萬內地客入境；出境方面，分別有約24.2萬港人及5.2萬內地客離港。羅湖口岸和落馬洲支綫口岸最繁忙。

【11:40】入境處表示，截至上午10時，超過21.3萬人出入境，當中有約7.9萬內地客入境，約5.9萬港人出境。最多人經羅湖及落馬洲出入境，分別錄得約3.5萬及3.2萬人次。

五一黃金周︱5.1出入境數字

【22:20】截至晚上9時逾111萬人次出入境，訪港內地客逾24.2萬人次。

【17:35】入境處數字顯示，截至下午4時，各管制站共錄得約75.5萬人次出入境。

其中離境人次達41.5萬，當中約34萬為香港居民。最多人經羅湖口岸離境，人次達7.9萬；其次約7萬人次經落馬洲支綫口岸出境。至於經深圳灣離境，亦超過5.8萬人次；經西九龍高鐵站離境則有3.4萬。

入境方面，錄得約33.9萬人次，內地旅客人次約20.8萬。

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【11:45】入境處數字顯示，截至上午10時，各管制站共錄得約25.3萬人次出入境。

其中離境人次達13.3萬，當中約11萬為香港居民。最多人經機場離境，人次達2.8萬；其次約2.1萬人次經港珠澳大橋出境。至於經羅湖口岸離境，亦超過1.8萬人次；經西九龍高鐵站離境則有1.2萬。

入境方面，今日截至早上10時錄得約11.9萬人次，其中約3萬為香港居民，內地旅客人次則約7.6萬。

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