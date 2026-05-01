五一黃金周｜西九龍高鐵站人頭踴踴 大批內地旅客訪港

五一黃金周今日(5月1日)開始，根據入境處的資料，有逾1.5萬內地訪客經西九龍高鐵站來港，令站內人頭踴踴。不少旅客扶老攜幼，一家大細來港旅遊，有人拉著行李箱，亦有人輕裝來港。有旅客表示，來港會到中環、舊油麻地警署等旅遊景點打卡拍照，晚上亦會欣賞維多利亞港的景色。

截至上午10時，有7.6萬名內地旅客經各管制站訪港，其中逾1.5萬名旅客經西九龍高鐵站入境。《星島頭條》記者今早到高鐵站了解，站內人頭踴踴，但秩序大致順暢，約10分鐘即能完成出入境手續。

攝影：蘇正謙