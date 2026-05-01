民航處慶祝成立八十周年  辦多項活動與市民回顧香港民航業發展

民航處今日（5月1日)成立八十周年，為慶祝這個別具歷史意義的時刻，民航處將舉辦多項活動，與市民一同回顧香港民航業的發展，並推廣航空知識。



民航處處長廖志勇表示，政府早於1946年5月1日成立航空事務處，負責管理本地民航事務，其後於翌年6月改名為民航處。八十年來，民航處伴隨香港與民航業一同茁壯成長，見證香港機場由啟德年代的單跑道，發展到目前國際機場三跑道並行的國際航空樞紐。

出版八十周年紀念特刊《領航．續創新天》

民航處出版八十周年紀念特刊《領航．續創新天》，回顧民航處及香港民航業八十年來的發展歷程，並邀請得退休員工和民航歷史研究者分享他們見證香港民航業一日千里的發展。廖志勇在特刊序言中表示，民航處將一如既往秉持專業、安全和創新的理念，與各界攜手，推動香港航業再創高峰，並續寫連繫世界的使命。

「航空教育徑」增設專題展品

與此同時，位於民航處總部大樓的「航空教育徑」，亦將配合八十周年主題增設專題展品，豐富內容，讓訪客更全面、更立體地認識民航處及香港民航業的發展里程和未來方向。



此外，為加強與社區的聯繫，民航處將於9月舉辦開放日。屆時將安排航空教育徑導賞團、專題講座及塔台模擬器示範等多元活動，有關活動詳情及報名安排，稍後於八十周年專題網頁公布。