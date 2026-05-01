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港珠澳大橋｜運輸署：新增1400個非商用私家車香港配額 5.7起接受申請 最早7.13起不限次數進出澳門

社會
更新時間：10:33 2026-05-01 HKT
發佈時間：10:33 2026-05-01 HKT

運輸署今日（5月1日）宣布，將於5月7日起接受申請經港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額共1,400個，並新設公開類別，合資格人士可於2026年5月7日上午9時起，至5月20日下午5時15分前，透過「香港政府一站通」網頁遞交申請。署方會進行抽籤，中籤者須按要求提交證明文件。

新增「公開類別」配額 人人可申請

運輸署公布，為善用港珠澳大橋及推動港澳便捷跨境通行，將於5月7日上午9時起，接受新一批共1,400個香港跨境非商用私家車常規配額的申請。今批1,400個香港配額，包括港澳兩地政府同意增發的900個新配額，以及因配額有效期屆滿而需重新發放的500個現有配額。

香港配額類別 資格類別（個）
（按一貫申請資格發放）		 公開類別（個）
（開放予所有人士/公司申請）
個人配額 500
（包括250個新增配額及250個重新發放的現有配額）
  • 供在澳門從事受薪工作或開設公司的香港永久性居民申請
 200
（新增配額）
  • 所有香港永久性居民均可申請
公司配額 500
（包括250個新增配額及250個重新發放的現有配額）
  • 供在港澳兩地均有註冊的公司，或在澳門有關連公司的香港註冊公司申請
 200
（新增配額）
  • 所有在香港註冊的公司均可申請
總數 1,000 400

獲發配額的私家車預計最早可於2026年7月13日起，不限次數經大橋進出澳門市內。配額有效期不超過3年，一律至2029年7月12日止。署方會在配額有效期屆滿後重新接受申請及發放。

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