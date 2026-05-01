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消防處循六方向修訂《消防條例》 關閉9類裝置須預先申請 葉傲冬：助堵塞人為問題

社會
更新時間：09:38 2026-05-01 HKT
發佈時間：09:38 2026-05-01 HKT

消防處擬就六大方向修訂《消防條例》，包括強化消防裝置規管制度、引入消防裝置責任人制度、革新消防裝置承辦商註冊及紀律制度、提升罰則及刑責、引入定額罰款制度及優化消除火警危險流程，以及加強消防處的執法權力及對非法轉注燃油活動的打擊。民建聯立法會議員葉傲冬今早（1日）在電台節目稱，對處方主動提出修例表示歡迎，相信引入責任人制度，做法會專業一些。

修例建議引入「責任人」概念，清晰界定處所的擁有人、佔用人，以及獲聘管理消防裝置的物業管理公司，均須共同承擔法律責任。物管公司將被施加額外法定責任，包括必須定期為大廈安排火警演習，以及定時巡查逃生途徑等消防隱患，否則可被視為「火警危險」，消防處可先發出消除火警危險通知書要求糾正，不遵從通知書將構成罪行。

責任人制度不適用於三無大廈

葉傲冬表示，據他了解新建議是針對有物管公司的大廈，三無大廈不適用，物管公司在建議上有新的法定責任，相信會有效提升大廈持分者的防火意識。被問到會否擔心未來會增加管理費，他表示物管公司責任大了，坊間擔憂是合理的，但強調安全是首要考慮，沒有人想再看到宏福苑的意外，但落實細節要在運作中吸取經驗再調整。

至於修例建議消防裝置承辦商如需在深夜關閉消防栓、花灑、警報系統等九類主要裝置，必須先獲「責任人」授權，並最少提前3個工作天向消防處申請批准，否則首次定罪可罰20萬元，若罪行持續，每日罰兩萬元。如因緊急情況關閉，亦須在事後盡快通報。

葉傲冬稱，初步看來相信宏福苑涉及人為人素，新建議就是要堵塞人為問題，以免有人關掉消防裝置危害市民的生命財產，對此做法非常支持，且罰則都不輕，相信可避免同類慘劇發生。

記者：郭詠欣
 

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