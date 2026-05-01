推介康文署博物館三個新展覧 羅淑佩：五一黃金周巿民旅客不愁無好去處

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在社交平台發文，指康文署轄下的博物館近日不斷推出新展覧，這個五一黃金周假期巿民和旅客都不愁沒有好去處，呼籲大家千萬別錯過。

首先，香港藝術館4月24日起舉辦「園美生活──中外園林藝術」展覽，匯聚北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮及香港藝術館逾百套精選畫作及文物，以古典園林連接東西方的地域文化，猶如一部中外園林的美學圖鑑，帶領觀眾進入「造園」、「遊園」和「賞園」三重意境，一覽清帝乾隆、法國國王路易十四的宮廷花園。精選展品還包括北京故宮珍藏的明代文徵明《蘭亭修禊圖》，體現清代皇家園林氣派的《避暑山莊圖》，明代文伯仁描繪江南文人園林的理想園居的《南溪草堂圖》，當然還有芝加哥藝術博物館的兩幅莫奈《睡蓮》和《睡蓮池》，和香港藝術館藏張大千的《八德園迎客徑》和《潑彩山水》，十分難得。展覽由至7月29日，免費入場。

第二個展覧是香港歷史博物館的「香港賽馬會呈獻系列：長安萬象—陝西隋唐文明展」。這是康文署「中國通史系列」第三個展覽，以魏晉南北朝及隋代作鋪墊，主述唐朝的大國風華。展覽以唐長安城「里坊制」為佈局理念，呈現隋唐璀璨。來自陝西的超過120套精選藏品，近半是首次來港，包括三件國家一級文物：用以盛裝佛骨的「智慧輪盝頂純金寶函」；舞姿優雅的「彩繪雙環望仙髻女舞俑」；以及何家村窖藏的「鎏金蓮花形銀器」。其他一級文物包括如白玉般素美、翩翩起舞的「白陶舞馬」，以及紋飾精美、為皇室御賜賞玩珍物的「開元通寶」銀錢。另一亮點是「昭陵六駿」石刻浮雕的仿製品。原件於陝西省咸陽市禮泉昭陵出土，是唐太宗李世民紀念其征戰時所騎的六匹戰馬而立，展覽以多媒體投射，把駿馬在戰場上的故事在石刻上生動呈現岀來。展覽涵蓋宗教、女性、經濟、外族等不同維度，彰顯大唐開放包容的盛世氣象。展覽同樣是免費入場，展期至8月24日。

第三個向大家推介的是香港文化博物館推出的「香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」，展覽以沉浸式多媒體帶領參觀者穿越時空，探索《蒙娜麗莎》，並呈現來自法國及意大利多間文博機構的藝術珍品，讓文藝復興輝煌時代重現眼前。這是今年「法國五月」藝術節的亮點，是與法國羅浮宮博物館與大皇宮沉浸式展覽館聯合製作，從未在其他地方展出，相信可以帶給大家一個獨特文化體驗，展期由明日起至7月27日，也是免費入場。

羅淑佩說：「肩負着發展香港成為中外文化藝術交流中心的使命，康文署同事真的非常用心去策劃這些展覽，大家千萬不要錯過啊！」