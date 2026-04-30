蚊患︱大埔東誘蚊器指數達34.7% 食環署向區內地盤承建商提2檢控

食物環境衞生署今日（30日）公布，4月份第5批涵蓋39個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，涵蓋9個監察地區的第一階段誘蚊器指數及30個監察地區的分區誘蚊器指數，除了葵青區葵涌東的第一階段誘蚊器指數(10.5%)，以及東區筲箕灣及西灣河(12.6%)、九龍城區啟德(10.6% )、北區上水(20.3%)、西貢區將軍澳北(13.6%)、大埔區大埔東(34.7%)和屯門區屯門南(11.8%)的分區誘蚊器指數外，其餘都在10%以下。

針對指數高於10%的葵青區葵涌東、東區筲箕灣及西灣河、九龍城區啟德、北區上水、西貢區將軍澳北、大埔區大埔東和屯門區屯門南，按因應基孔肯雅熱情況而實施的安排（即將原先在分區誘蚊器指數達20%時進行的強化控蚊工作，擴展至誘蚊器指數介乎10%至20%的區域），食環署正聯同有關部門及持份者找出蚊患情況較高的地點，進行密集且具針對性的控蚊工作。其中，葵涌東誘蚊器的數據顯示蚊患較多的地方包括公園、學校和公共屋邨；筲箕灣及西灣河、啟德和將軍澳北誘蚊器的數據顯示蚊患較多的地方包括公園、學校、公共屋邨和私人屋苑；上水誘蚊器的數據顯示蚊患較多的地方包括公園、學校、公共屋邨和村屋；大埔東誘蚊器的數據顯示蚊患較多的地方包括公園、學校、公共屋邨、私人屋苑和醫院；而屯門南誘蚊器的數據顯示蚊患較多的地方包括公園、公共屋邨和私人屋苑。

食環署人員巡視大埔區大埔東一公園，檢查新型捕蚊器，並向場地管理人員提供防蚊控蚊建議和技術支援。

食環署人員巡視東區筲箕灣一學校，給予校方人員防蚊控蚊建議和技術支援。政府新聞處

向大埔區地盤承建商提2檢控 區內兩私樓管理公司獲發法定通知書

食環署就發現大埔區建築地盤和公園內有蚊子滋生情況，已分別向有關地盤承建商和場地管理承辦商提出共兩宗檢控。另外，就發現東區一個建築地盤和大埔區兩個私人屋苑內有積水或積水容器，亦已分別向有關地盤承建商和屋苑管理公司發出共三張法定通知書，要求負責人在限期內清除有關積水或積水容器。食環署與各相關部門及持份者正積極跟進控蚊工作，亦會舉辦宣傳展覽、派發宣傳單張及海報，並通知各訂閱快速通報系統的屋苑，建議管理公司和住戶提高警覺，共同採取防蚊滅蚊措施。此外，食環署會加強監察該些地區的誘蚊器指數，以檢視滅蚊工作成效。

