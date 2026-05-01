每日雜誌｜「肥肥白白」未必健康 港童減磅刻不容緩 患糖尿病脂肪肝個案上升 學者籲從小培養運動習慣

港府公布首份《體重管理行動計劃》，推動港人關注體重及健康。肥胖屬「全球流行病」，醫學界關注本港成人及兒童和青少年肥胖情況，特別是兒童患糖尿病及脂肪肝個案有所上升，「減磅」刻不容緩。針對港童運動量不足，學者建議從小為學童培養運動習慣，讓運動融入生活。教育界指推動學童兼顧學業與健康，亟需家長參與。營養學家指，華人「肥肥白白是健康」觀念下，推動健康飲食屬大挑戰，促加強公眾教育，並按計劃成效制訂長遠體重管理政策，一起守護健康。

世界衞生組織已將肥胖列為「全球流行病」，指可增加中風、患糖尿病及高血壓等風險。

衞生署於上月4日「世界肥胖日」，公布為期3年《體重管理行動計劃》。《計劃》按年度訂立「提高意識」、「積極改變」和「持續成為生活的一部分」主題，由衞生署聯同各政策局和部門落實5項方針、15項具體目標下的47項行動，並制訂20項績效指標。

據衞生署《2020-22年度人口健康調查》，本港成年人口中逾半屬「超重」及「肥胖」，當中32%成人屬「肥胖」，超逾全球平均的16%，近70%港人未意識「肥胖」是疾病。世界衞生組織已列肥胖為「全球流行病」，因肥胖可增加中風，患糖尿病、高血壓及高血脂風險。

家長配合兼顧學業與健康

至於學童超重及肥胖情況亦不容忽視，疫情期間超重及肥胖的學童多達20%，至2023/24學年回落至17.1%，惟上學年微升至17.5%。香港大學兒童及青少年科學系臨床實務助理教授、香港肥胖學會會長施頴珊醫生指，要長遠管理港人體重，應從童年階段開始推廣。

研究發現，約60%至80%肥胖兒童的肥胖情況會延續到成年，而其患糖尿病及心臟病風險，亦較普通兒童高2至3倍。不過她指，若及時控制肥胖兒童的體重，其患上新陳代謝疾病的風險會大大降低。近年本港錄得年僅10歲的兒童患膽固醇過高、脂肪肝及糖尿病的個案有所增加，敲響兒童肥胖問題警鐘。

據衞生署《2020-22年度人口健康調查》，本港成年人口中逾半屬「超重」或「肥胖」。

有小學副校長指，小學生處於發育階段，食量大、易吸收，超重及肥胖情況普遍，平均每5人中有一位凸出肚腩。他留意到，部分肥胖的中學生，就讀小學時已是身形較胖。

本身是幼稚園校長的香港教育工作者聯會副主席蔡麗芳指，超重或肥胖現象亦常見於幼稚園學童身上，最大原因是運動量追不上進食量，積聚脂肪變胖。

針對兒童肥胖問題，世衞建議5至17歲兒童及青少年應在一星期平均每天累積最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動。不過，於2024/25學年，有93.6%學生未達要求，反映港童運動量不足。

當局雖推出「學校體適能獎勵計劃」及「MVPA60獎勵計劃」等，鼓勵學校推廣運動。惟教育界人士指，學童參加運動的意欲，端賴家長意願。不少家長仍以學業為重，希望子女專注成績，加上部分學童本身沒有運動習慣，而且廣泛使用平板電腦上網課或做功課，增加學生在校或家中坐下學習的機會。他續稱，智能手機兼具娛樂功能，令不少學童遠離運動，均是無法達標的原因。

醫生及學者建議，從小培養孩童的運動習慣，有助提升健康及建立抗逆力。

改善飲食習慣少鹽減糖

香港中文大學體育運動科學系助理教授潘梓竣指，若能於學童發育黃金期，培養運動興趣及習慣，在燃脂「減磅」外培養抗逆力，建立堅毅性格，可望長遠建立健康生活及正向人生。

他又指，推動學童參加運動上，家長參與十分重要。他理解不少家長日間需要工作，希望下班後休息，但他稱子女會模仿家長的飲食及生活習慣，故家長遠離零食及多做運動，會對子女帶來正面作用。他建議，家長可以每晚與子女外出散步或打球，既彌補學校內運動量不足，亦可提升親子關係。

香港肥胖學會創會會長、內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣指，《體重管理行動計劃》如同港人的未來健康藍圖，但港人要有效控制體重及維持健康，宜由改變飲食習慣做起。「肥肥白白」一直是華人對兒童健康的指標，但她指該指標往往忽視進食過量帶來的肥胖後遺症。

有營養學家建議加強公眾教育，推廣健康烹調方法。

華人傳統烹煮方法偏向多鹽、油及糖，調味亦較「重口味」，香港營養學會內務主任及香港都會大學護理及健康學院助理教授梁婉玲指，《體重管理行動計劃》除要推廣運動健體，亦宜宣傳營養又美味的健康煮食法。她不諱言是大挑戰，促當局加強公眾教育，讓市民慢慢接受健康煮食及飲食方法。她指，清淡跟美味並不對立，分別在多用天然配料調味。

《體重管理行動》定期檢討成效

首份《體重管理行動計劃》為期3年，她建議當局每年檢討成效，並適時整合或優化現有項目以提高成效。她亦指，管理體重及提升健康是持久戰，盼當局於3年後按計劃成果訂出長遠體重管理策略，守護全民健康及培育健康新一代。

衞生署回覆指，肥胖是全球性問題，去年10月特區政府成立跨部門體重管理工作小組，統籌醫療衞生、教育、康樂文化、城市規劃等政策範疇，推動政、商、學、社跨界協作。上月公布的首份《體重管理行動計劃》，亦由工作小組統籌及定期檢視。

署方指，《體重管理行動計劃》首年主題為「提高意識」，現階段重點包括制定及推廣《體重管理指南針》，以及推出「日行萬步」挑戰等。因《行動計劃》推出僅1個月，各參與決策局及部門正按所載時間表分階段推展相關行動，例如在學校逐年提高學生參與體能活動的機會、在體育館和公共屋邨合適場地逐步增設自助量度設備等。工作小組亦會定期評估進度及成效。

市民吃零食「減壓」 加劇肥胖問題

研究發現，壓力與肥胖息息相關，醫學界關注有市民以為吃零食可以「減壓」，反而加劇肥胖情況。

有研究指，面對壓力時，人體會釋放「壓力賀爾蒙」皮質醇，過量皮質醇會儲存於腹部。當皮質醇上升，食慾亦增加，市民會希望進食薯片等高熱量食物，以獲得舒適感。長期面對壓力，亦可能影響身體新陳代謝，增加內臟脂肪積聚的風險。

香港中文大學醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽，近年處理多宗上班族超重個案，不少都有吃零食習慣。曾有身材肥胖的中年文職人士向她求醫，稱上班時進食大量薯片以排解壓力，致嚴重超重。

她解釋，一般港人進食日常三餐，已達所需熱量，文職人士消耗熱量有限，「三餐後再吃零食，多餘的熱量積聚體內，變成脂肪或引致血糖偏高。」對有指「不吃零食可改吃水果」，她強調不建議藉飲食抗壓。

睡眠不足亦可引致肥胖，她解釋睡覺可以放鬆精神，但若睡不足夠或睡眠質素欠佳，亦可令皮質醇上升，故部分中小學生及大學生於考試期間，可能因讀書壓力致睡眠不足而變胖。

學校辦長跑班 小息設體適能挑戰站

面對學童肥胖問題，有小學辦長跑班、於小息時設體適能挑戰站，盼為學童撒下運動種子；有學校的飲品售賣機只賣飲用水，助學童「戒甜」。

有小學體育老師指，應對疫後學童肥胖情況，有學校下課後辦長跑班，或上課前辦「晨跑」活動，由老師帶領學生到學校附近球場跑圈，更有家長參與。另有學校向教育局申請「MVPA60獎勵計劃」資助，於小息時段在操場設體適能挑戰站，讓學童進行「開合跳」等中高強度運動。

有教育界人士亦指，部分學校從校政着手，管理學童飲食，除敦促飯盒供應商遵照當局的少油、鹽及糖標準，亦禁止小賣部出售朱古力及薯片等高熱量零食，及減少售賣煎炸食品；飲品售賣機亦只售賣飲用水，助學童「戒甜」。

記者：關英傑