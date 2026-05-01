醫管局優化公立醫院探訪安排 兒科將由每日4小時延長至24小時

【醫管局/醫院/探病/延長】醫管局將進一步優化公立醫院探訪安排，其中兒科、復康/療養 、護養服務 、以及紓緩治療/寧養病房的探訪時間將延長。醫院管理局總護理行政經理唐華根表示，相關病房約168個，佔醫管局整體病房數目約20% ，當中兒科病房將由現時每日至少4小時探訪時間，改為24小時均可探病；復康/療養、護養服務、以及紓緩治療/寧養病房則統一延長至每日9小時。各醫院聯網會按實際情況分階段推行新安排，目標在7月底前全面實施。

醫管局優化醫院探訪安排 延長探病時間

唐華根表示，持續發展專責小組早於2023年提出加強「病人為本服務」，其中包括把探訪時間延長至4小時或以上，以及提供更具彈性的探訪安排。經去年第三季再度檢視後，醫管局決定進一步優化安排，包括延長探訪時間。計劃延長探訪的病房包括兒科、復康/療養 、護養服務 、以及紓緩治療/寧養。其中兒科病房將由現時每日至少4小時探訪時間，改為24小時均可探病，而原有「一位照顧者可24小時在床邊陪伴」的安排則維持不變。至於是否等同容許有多餘一位的照顧者在床邊陪伴，唐華根表示，需視乎個別病房與家屬之間的協調安排。

左起：東華三院馮堯敬醫院護理總經理盧麗珠、醫院管理局總護理行政經理唐華根、沙田醫院內科及老人科部門運作經理張淑宜。蔡思宇攝

至於復康/療養 、護養服務 、以及紓緩治療/寧養病房，現時每日探訪時間大多為5至6小時，新安排將統一延長至9小時。若家屬需在探訪時間以外探訪，醫管局亦會實行酌情及彈性安排。唐華根表示，各醫院聯網會按實際情況分階段推行新探訪安排，其中九龍中和新界西聯網預計分別於5月2日及4日開始推行，整體目標是在今年7月底前於公立醫院全面實施。

急症病房探訪安排維持不變 會持續檢討及評估

他指出，急症病房的探訪安排將維持現時每日4小時不變，但醫管局會持續檢討及評估相關運作，不排除日後也會有空間進一步延長。其他現行規定亦會維持，包括進入病房須佩戴外科口罩、每名病人同一時間最多可有兩位探訪者在床邊探訪（期間可換人）等。由於不同病房的實際探訪時段或有差異，家屬如有疑問可向病房職員查詢。

有個別醫院早前已推行延長探訪等安排。東華三院馮堯敬醫院為專注於老人服務的延續護理醫院，主要為內科、矯形外科病人提供復康及療養服務。護理總經理盧麗珠表示，醫院於去年4月開始推行特別探訪安排，探訪時間延長至上午11時至下午9時。新措施對病人及家屬帶來不少正面影響，包括家人及陪伴者可更彈性地安排探訪，亦能加強對病人的情感支持，減少孤獨和不安情緒等，對病人復康有正面作用。

作為復康醫院的沙田醫院，其普通內科及外科復康病房已推行彈性探訪安排。內科及老人科部門運作經理張淑宜表示，在落實醫管局最新延長探訪時間安排的同時，醫院亦會保留現行的彈性探訪元素，務求以寬鬆方式回應家屬需要。她預料，新安排將為病人家屬及照顧者帶來更大便利，尤其是需要上班或上學的家屬，可更從容地安排探訪時間。

記者：蔡思宇

