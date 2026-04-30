民建聯「人才高地」辦公室圓桌會議聚焦高等教育國際化 蔡傑銘：香港須有人才方能貢獻國家

民建聯「人才高地」辦公室積極落實二十屆三中全會精神，響應國家人才戰略，於今午（30日）舉辦圓桌會議，聚焦高等教育國際化，探討如何深化本地院校與國際頂尖學府的合作、優化跨境人才培養機制，並透過政策創新便利人才來港發展，以配合國家將於今年稍後展開的「十五五」規劃前期研究。

蔡傑銘：要有科技及產業才會有人才

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘直指，香港這幅彈丸之地，必須有人才方能貢獻國家，沒有人才說甚麼都沒有用。他續稱，國家「十五五」規劃提出要深化教育、科技、人才一體改革，形容這是很高的智慧，三件事需要三位一體去考慮，當中亦明確支持香港建設成為國際創科中心、支持港澳打造成為國際高端人才集聚高地，即是要有科技及產業才會有人才，是一個循環。

北都3個100億基金正推動科研成果轉化

蔡傑銘續稱，當局貫徹要用人才去推動科技、用科技引領產業、再用產業去匯聚人才，才能降低機會成本，令更多人才願意來港，因此除了在政策層面上一體化去發展，北都是香港餘下有限空間做這些工作，配以教育局北都大學城，串通整個北都便是創科教育的走廊，認為不只要政府去投入，更多要社會支持、私人投資才能做成事。

他亦稱河套園區已開園，連同科學園及數碼港形成三大園區，政府亦各注資100億元予河套園區及新田科技城，加快「北創科」建設，實現「以產聚才」，而軟件上InnoHK平台已匯聚約3,000名科研人員，第三個平台「SEAM@InnoHK」亦已成立，30億元「前沿科技研究支援計劃」成功吸引國際頂尖人才來港。他強調，3個100億基金正推動科研成果轉化，全鏈條對接國家「十五五」創科與產業深度融合戰略。

施俊輝：本地院校與中外知名院校辦跨學科品牌課程 吸人才來港

教育局副局長施俊輝表示，北都大學城佔地約100公頃，將分三階段推進，政府已預留100億元貸款支持大學校舍建設，配合新田科技城及河套區創科發展，形容北都是未來發展新引擎，對接「十五五」規劃的重要舉措，本地專上院校要通過自身特色及優勢學科，與中外知名院校開辦更多跨學科品牌課程，吸引更多人才來港。

他又稱，當局透過「留學香港周」及承辦亞太國際教育協會年會暨展覽（APAIE） 2026年會推廣「留學香港」品牌，亦於2026/27學年起，非本地生自費學額上限由40%增至50%，研究院研究課程超額收生上限提升至120%等措施，期望藉此鞏固香港作為高等教育界領跑者的優勢，積極對接「十五五」規劃。他強調，特區政府積極推進專上教育國際化、多元化，全方位吸引世界各地的人才，亦重視本地人才培訓，希望能以香港所長，貢獻國家所需。

黃英豪籲政府恢復並增加大學撥款

浸大校董會主席黃英豪表示，香港的大學最缺乏是地方，想增加500至1000個博士生都要給他們「一張枱」，沒有足夠的學生宿舍，香港不夠地方，浸大目前充分利用珠海的校園，未來亦會繼續擴展第二期，強調香港高教發展離不開大灣區，將大灣區變成助力香港的福地。

他更對比國家逐年增加的教育投資，如2024年國家投資超過4.2萬億元人民幣金額，呼籲在香港財政狀況好轉之際，政府應恢復並增加對大學的撥款，笑言「再窮都不能窮教育」，以更好支持香港落實「國際高端人才匯聚高地」目標。

黃友嘉：高等教育國際化須建立具全球參考價值課程與標準

教大校董會主席黃友嘉認為，高等教育國際化須建立具全球參考價值的課程與標準，如人工智能倫理、碳金融等，形成「雙向流動、循環增值」的人才循環。他建議增加博士生名額、加強高端人才家屬的社區支援，並構建「國際版DSE」及運用區塊鏈發行電子證書，輸出香港教育軟實力。

李慧琼：40萬宗人才入境計劃獲批證香港吸人才

全國人大常委會委員、立法會主席李慧琼致辭時稱，政府高度重視打造國際高端人才聚集地，這亦是「十五五」規劃內香港的一個任務。 而教育樞紐亦寫進早前的施政報告，成為一個發展目標。在政府及社會各界支持下，各項人才入境計劃據悉已有60萬宗申請，當中40多萬宗已獲批，而高才通更有15萬宗申請，有12萬宗已獲批，證明香港是非常吸引人才的地方，關鍵是國際及高端，以及如何留住人才，令他們貢獻所長，為國家及香港所需。

記者：郭詠欣

攝影：何家豪