撲滅罪行委員會︱保安局局長鄧炳強指非法入油活動惡化 擬修例提高罰則

​保安局局長鄧炳強和撲滅罪行委員會委員李世榮今日（30日）在撲滅罪行委員會會議後見傳媒。鄧炳強主動提到入「鬼油」情況，形容是對公共安全構成嚴重威脅，更涉及極高的人命安全風險，近期更發現有惡化迹象，今年首季接獲656宗相關投訴，較去年同期大幅上升兩倍，案件宗數及檢獲燃油數量升幅更高達2.7倍及2.3倍，而市區案件由去年10宗，急增到今年同期的61宗，升幅高達5.1倍，顯示非法入油活動正在滲入人口稠密地區，對市民生命財產威脅更為直接。

截至昨晚接獲80宗宏福苑失竊報案

鄧炳強表示，過去數月發現有在人口稠密地區的非法入油活動，例如2月份在長沙灣有非法入油站，導致汽車起火，波及多架汽車及導致兩人受傷；3月份在土瓜灣地鋪中，搗破非法入油站，檢獲約850公升汽油，一旦被燃點，其爆炸威力相等於1,000磅炸藥，而這個地方上面是住宅，附近有安老院，若發生意外，後果不堪設想，為更有效長遠應對，當局正積極修改相關法例，建議提高罰款至300萬及監禁3年，預期於今年底向立法會提交。

被問到宏福苑失竊情況，鄧炳強透露截至昨晚接獲80宗報案，當中有一半在報案後，警務人員已在現場找回失物，部分因救火時沖到其他地方，亦有4成案件當局派員與業主視察過後認為可能相關失物已被火燒，餘下有6宗未排除是否與失竊相關，正全力調查中，強調會盡一切能力保護災民的財物。

今年首季香港整體罪案數字有20,490宗

鄧炳強表示，今年首季香港整體罪案數字有20,490宗，較去年同期下跌1.3％，是繼2025年整體罪案數字下跌5.9％後，相關數字持續回落；暴力罪案有1,966宗，下跌6.2％，而大部分罪案數字都同樣錄得下跌，特別是傳統罪案，如行劫、爆竊或盜竊案等，下跌百分比由2.1％至39.1％不等，部分更再創歷史新低，包括爆竊、搶掠及行劫的案件。

他續稱，以往多數錄得上升的嚴重毒品案及詐騙案，與2025年同期比較，今年首季分別錄得6.2%及0.6%跌幅，嚴重毒品案有272宗，其中27%涉及依托咪酯。被呈報吸食毒品人數，去年全年整體數字與2024年比較，下跌了2%，有5,077人，而呈報吸食依托咪酯的人上升接近一倍，達到615人，當中21歲以下年輕人佔超過一半，他形容這個升幅反映政府在2025年2月立法將依托咪酯列為毒品後，大力宣傳其禍害等舉措，令更多人主動尋求戒毒協助所致。

釣魚騙案升幅超過八成

涉及依托咪酯案件，今年首季有182宗，拘捕225人，與去年同期比較，分別上升8%及7%，同時成功阻截可製成18萬粒依托咪酯煙彈的原材料流入市面，比去年同期上升10倍，反映當局加大執法力度的成效。

今年首季有9,427宗詐騙案，較去年同期下跌0.6％，涉款18.5億元，較去年同期上升18.6％，而詐騙案仍然佔整體罪案數字的4成6，網上騙案佔整體詐騙案近6成，錄得5,626宗，較去同期下跌16.8%；網上騙案大部分種類都錄得下跌，包括過往普遍有上升的網上投資騙案及求職騙案，下跌7％至68.3%不等，他相信這與警方大力執法及針對性防騙宣傳有關。

錄得上升騙案主要是釣魚騙案，上升10.5%，涉款1,390萬元，升幅超過八成。他指觀察到釣魚騙案變得更有針對性，破壞力更大，騙徒會利用受害人在社交平台上發布的個人資料，配合深偽技術及人工智能，模擬其親友聲音或樣貌去偽造影片及錄音，製造高度個人化釣魚信息，令人難以防備。

另外，被問到保安局為涉及反修例事件被捕但未被檢控人士推出的「正向引導」項目，首場分享會更邀請歌手張敬軒以項目導師身份出席，引來不少支持政府的KOL提出要求參與。

鄧炳強重申正向項目目的，是為給予一些於2019年受人煽動人士，不用到法庭而獲得重新出發的機會，分享人背景不同，包括運動員、藝員等，同時項目亦有參觀部分、職業導向等，以及帶同參與者到內地了解國家、國情，希望以正向思維，給予機會他們重新出發，強調不同背景人士能幫到這些朋友都會考慮。

記者：郭詠欣

攝影：何君健