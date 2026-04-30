宏福苑聽證會︱市建局 : 政府從未要求「反圍標」 不敢提供顧問參考價因怕抵觸《競爭法》

大埔宏福苑大火，引發社會關注大維修工程的圍標問題。市建局樓宇復修部總監王思敬今日在宏福苑聽證會作供時表示，市建局於2016年成立「招標妥」，目標是旨在減低樓宇業主及法團面對圍標風險。他表示，市建局一直與廉署( ICAC )及競委會緊密聯繫，市建局亦定期向廉署及競委會提交招標報告及紀錄，供對方作分析。杜淦堃問到市建局在「反圍標」工作上是否擔任重要角色，王思敬重申政府從未要求市建局打擊圍標或「反圍標」，強調市建局工作是「減低被圍標風險」，市建局人員並無資源及能力進行圍標偵察工作。

王思敬同意，「招標妥」無就工程顧問（RI）招標給予意見，亦無就顧問費作評論。杜淦堃展示一份市建局提交的報告，當中提到有圍標現象，是RI以不合理低價中標後，再高價向承辦商（RC）批出工程。王同意「招標妥」無法處理有關RI、RC及法團之間可能出現的內部串謀行為。

市建局列中位數 「旁敲側擊」地讓業主思考投標價是否合理

杜續指，據競委會數據，有超過65%RI投標價格低於成本，質疑市建局為何明知如此大量不合理的投標價，但沒有向居民及法團提供意見。王思敬解釋，市建局作為公營機構，按照守則要保持中立不能作出評論，不然有可能會被告。他又指，市建局在2019年把「招標妥」擴至招標RI時有設立「衡工量值表」，列出入標者安排的人數、施工日期等，同時列出中位數，「旁敲側擊」地讓業主思考，例如「用4.5萬元安排3工日，做晒8棟大廈合唔合理？」但不會亦不能直接告之對方，4.5萬元入標並不合理，因為已涉及評論。

不提供顧問參考價格 市建局：怕抵觸《競爭法》

至於市建局為何不提出RI的建議參考價予業主，王思敬解釋，一來，不同年資的RI價格差距太大；二來，不同於工料、工程費用等，有政府等具公信力的價格公開作參考，但市面上RI沒有公信力價格作參考。他提到，其實測量師學會早於2016年曾嘗試把不同年資的RI價格在網上公開；但公開不久後，便因為競委會提醒或抵觸《競爭法》而下架。他指見有此先例，故市建局亦沒有提供參考價格，但同意未曾就此詢問競委會意見。

委員會主席陸啟康表示，事實上很多居民都希望獲得有關價格的資訊，但同意事涉《競爭法》，冀競委會代表能思考，如何在不違例下讓市民知悉資訊。

記者：趙克平、陳俊豪

攝影：劉駿軒

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