消委會｜12款踏台承重、防滑安全大檢測！逾9成未達歐洲標準 $329摺疊3級踏凳總評獲5分

消委會測試｜踏台是家居常用工具，但其安全性絕不能忽視。消費者委員會（消委會）對市面12款踏台進行安全測試，結果發現逾9成樣本在設計、尺寸或物料上未能完全符合歐洲標準，部分樣本更在承重測試中出現破損。

逾9成樣本設計及尺寸未達標

是次消委會測試參考歐洲踏台標準EN 14183，涵蓋8款可摺疊1 級至 3 級可摺疊踏台，售價介乎$69至$999，4款2 級不可摺疊踏台，售價為$85 至$176。儘管有5款產品總評達4.5點或以上，但測試顯示僅得售價$329元的PHL「多功能踏凳附工具箱」完全符合歐洲標準的設計與尺寸要求，其餘11款均存在安全隱憂。

在梯級間距方面，歐洲標準要求梯級的間距不應超過250毫米，而各梯級應均勻排列，梯級間距之間的偏差不應超過2毫米。測試顯示，有3款1級踏台及1款2級踏台的梯級間距超出標準上限（250毫米），另有6款樣本的梯級間距之間所量得的偏差多於2 毫米，或會增加使用者因步距不均而跌倒的風險。

踏台的梯級和平台應有足夠的闊度和深度，讓使用者的雙腳能平穩站立。歐洲標準要求平台的闊度不應小於 300 毫米，深度則應介乎 200 毫米至 600 毫米；各梯級的闊度 不應小於 250 毫米，深度則不應小於 80 毫米；測試結果顯示，1款樣本的平台深度只有188毫米及4款樣本的梯級闊度不足，影響站立穩定性。同時，有5款樣本的支腳傾斜角度超出標準範圍，可能在使用時導致不穩。

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除了尺寸規格，物料與結構強度也是本次消委會測試的重點。測試發現，1款樣本的鋁製部件厚度未達標準（1.20毫米），3款樣本的鉸鏈連接不夠穩固，2款的鋼鉸鏈銷直徑則略低於標準（5.0毫米），這些都可能影響踏台的耐用性及安全性。

在防滑性能方面，雖然有1款樣本的平台表面缺乏防滑設計，不符合相關標準要求，但在防滑性能測試中，全部12款樣本均表現滿意，摩擦係數符合標準要求。

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踏台承重能力是安全關鍵。消委會根據歐洲標準，採用2,600牛頓（約260公斤）的力度對樣本進行垂直靜載荷測試。測試結果顯示共有5款樣本未能通過此項嚴格測試。

其中，天馬TENMA「便携式折叠踏22」和潮族居家用品「多用梯椅Ladder Stool」兩款樣本在測試期間直接出現破損；另外BIG RHINO Kikerland 「Folding Stool」、POLYWISE「31cm止滑折合椅」和Snoopy「Step Chair(L)」三款樣本在測試後，其平台出現超出標準上限的永久變形。這顯示即使部分產品聲稱有高承重量，在極端情況下仍可能構成危險。消委會亦發現有2款樣本未有提供最高承重資料，部分產品則欠缺清晰的中英文使用說明。

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消費者選購及使用安全建議

根據是次測試結果，消委會提醒市民，選購及使用踏台時應注意以下事項：

選購檢查 ：仔細檢查產品結構是否堅固，開合是否順暢，並細閱標籤以確認其可用作踏台。

：仔細檢查產品結構是否堅固，開合是否順暢，並細閱標籤以確認其可用作踏台。 使用前準備 ：閱讀說明書，了解最大承重等資訊，並檢查踏台有否損壞、變形或生鏽。

：閱讀說明書，了解最大承重等資訊，並檢查踏台有否損壞、變形或生鏽。 安全使用 ：必須在平坦乾爽的地面使用，雙腳平放於平台上。搬運物件時，確保體重連同負重總和不超過其最大承重。

：必須在平坦乾爽的地面使用，雙腳平放於平台上。搬運物件時，確保體重連同負重總和不超過其最大承重。 妥善收藏：存放於陰涼乾燥且兒童無法觸及的地方。

海關已就消委會轉介的資料跟進，並重申在港出售的消費品必須符合《消費品安全條例》的「一般安全規定」。

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