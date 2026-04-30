教車師傅牌｜5.11早上9時接受申請  合共332個名額分三組別 抽籤決定7月考試

為應付市場對駕駛訓練需求，運輸署公布，將由5月11日上午9時起接受申請新私人駕駛教師執照共332個，5月29日下午5時截止，駕駛教師考試預計最快於7月展開。

運輸署發言人表示，已完成私人駕駛教師執照的定期檢討，並詳細檢視學習駕駛人士對私人駕駛教師駕駛訓練的需求。這次按機制簽發新執照旨在確保私人駕駛教師供應充足，以應對駕駛訓練的需求，同時維持市場競爭。

七成半屬公眾配額 供合資格公眾申請

新增的332個執照中，約七成半（248個）屬於「公眾配額」，供合資格公眾申請；其餘84個則為「駕駛教師配額」，供持有其他組別牌照的師傅、指定駕駛學校及專營巴士公司現職師傅等申請。

按車輛組別劃分，新牌照分配如下：

第一組別（私家車及輕型貨車）： 共214個（160個屬公眾配額）

第二組別（公共小巴、私家小巴、公共巴士及私家巴士）： 共50個（37個屬公眾配額）

第三組別（中型貨車、重型貨車及掛接式車輛）： 共68個（51個屬公眾配額）

申請「師傅牌」有何資格？

1. 在緊接申請的日期之前一直持有私家車及輕型貨車的有效正式駕駛執照最少三年（(GP1) 組別一：私家車及輕型貨車）

2. 在緊接申請的日期之前起計過去五年內沒有就《道路交通條例》（第374章）第36、36A、39、39A、39B、39C、39J、39K、39L、39O(1) 或39S條所訂的罪行被定罪

3. 持有香港永久性居民身份證

申請需注意要點：

申請人可於運輸署網頁下載各組別及配額的「申請人須知」，詳細了解不同配額的申請資格，按自身情況遞交相應申請；

在5月11至29日期間，使用已啓用數碼簽署功能的「智方便+」帳戶或有效數碼證書，經指定網上平台填寫及遞交網上申請表格。未登記「智方便+」的申請人應盡早辦理。接獲申請後，申請人將收到短訊確認申請編號；

申請人須符合相關組別及配額的申請資格，同一組別（不論公眾或駕駛教師配額）只可遞交一份申請。逾期遞交者將不受理；

如申請超出個別組別及配額擬發出的執照數目，運輸署將抽籤決定處理申請先後次序（詳情另行公布），按序核實申請人的資格及安排參加駕駛教師考試；

考試日期：