電子煙新例︱生效首日發出4張$3000告票 市民：或令吸食另類煙行為趨向隱蔽

公眾地方禁止管有指明另類煙，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙煙支和草本煙等的規定今日（30日）生效，違者會被票控3,000元。衞生署控煙酒辦公室（控煙酒辦）人員早上在金鐘一帶巡查和執法，又向市民派發傳單提醒新規定。控煙酒辦指，截至下午5時，共進行137次巡查，就違例吸煙發出12張定額罰款通知書，並就「禁止在公眾地方管有指明另類吸煙產品」的法例發出4張定額罰款通知書。

遊客：新例令吸煙變貴

《星島》記者下午4時半至5時，於中環大館附近觀察，未見有人吸食香煙或另類煙。居港外籍人士Esha表示，自己及朋友有吸食電子煙，關注法例會否設寬限期，「在最初幾個月提醒一下，那就沒問題。但如果立即開始罰款，我認為過於嚴厲」。她又說，新法例可能令吸食另類煙行為趨向隱蔽，「會私下使用，例如在環境不錯的室內之類。」

俄羅斯遊客Konstantin認為，新例令吸煙變得非常昂貴，而旅客到訪任何地方，有責任遵守當地法律，「罰款由政府決定，我當然無法決定。政府說禁止吸煙，否則將處以重罰，也許這對健康有好處，對下一代也有好處。」

德國遊客Michel表示，自己無吸煙習慣，因此支持新例，「如果他們（吸食另類煙的旅客）要來香港，可能需尋找其他方式來滿足他們的需求，或者根本找不到，所以他們會遇到一些問題。」

俄羅斯遊客Julia表示，吸食任何煙類產品的行為都不健康，「若有需求，可選擇吸食香煙。」

關注組憂催生更大黑市

長遠煙草政策關注組擔心禁令實施後，不單沒有消滅需求，反而催山更大的黑市市場。適逢內地五一黃金周，預計近百萬內地旅客訪港，電子煙在內地屬於合法商品，關注經也憂慮有旅客在內地習慣使用，來港後因管有而誤墮法網。

若煙彈不能拆除 一併檢取煙機

控煙酒辦主任林民聰表示，今日起衞生署控煙酒督察巡查時，若發現違例情況，會即時發定額罰款通知書，不會作出警告。控煙酒辦上午集中在金鐘一帶宣傳和執法，已發出兩張定額罰款通知書，兩宗個案都是持有加熱煙；而新法例實施初期兩周，每日會有巡查及宣傳，尤其人多地方。

控煙酒辦人員在執法過程中，會檢取或沒收另類煙油物質。林民聰提到，法例禁止管有電子煙油、煙彈、煙支，但執法人員仍可按需要檢取煙機，「執法時如果（煙機）可以拆得開，我們會撿取煙枝、煙油，但如果是一體式的機，拆不開的，我們都會一併檢取。如果有需要，我們都可能檢取煙機做證物，或者去做化驗。」

就新例會否影響旅客訪港，林民聰稱，政府2022年已立法禁止入口、製造、宣傳、售賣另類吸煙產品，至今已實施4年時間，現時市面不會有合法途徑獲得另類煙，新法例不會對市民或旅客有額外要求。他又舉例，泰國和新加坡分別在2014年和2018年禁止另類煙，實施多年來無影響旅客數量，相信旅客不會為吸食電子煙來港。

林民聰強調，新法例目的是進一步守護下一代，令他們不要成為新一代吸煙者，呼籲仍吸食另類煙的人士，為自己、家人、朋友健康，盡快戒煙。他說，政府有很多有效、免費、多元化的戒煙服務，這些服務都有效幫助戒除另類煙成瘾，「呼籲大家不要猶豫，趁今天這日子打電話來我們1833 183 （綜合戒煙熱線），去了解多一些。」

關注組：政策設計存根本矛盾

長遠煙草政策關注組表示，過去4年禁售及禁入口另類煙後，街頭仍常見有人使用，反映成熟的黑市早已存在，擔心禁令沒有消滅需求，反而催生更大的黑市市場。關注組又指，政策容許在私人地方合法管有，但在公眾地方即屬違法，設計存在根本矛盾。若所有使用行為轉向私人地方、黑市交易及隱蔽場所，關注組憂慮政府一旦失去對這群使用者的接觸與監察，便連真實的吸煙人口都無法掌握，日後無論是制定控煙措施，還是評估政策成效，將更寸步難行。

關注組亦提到，電子煙在內地可以合法購買和使用，適逢五一黃金周，近百萬內地旅客來港，他們在內地習慣合法使用的產品，來港後隨時因管有而誤墮法網。

記者：蕭博禧

攝影：何君健