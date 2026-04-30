電子煙新例︱今起禁公眾地方管有 控煙酒辦至少發兩張$3000告票 關注組憂催生更大黑市

公眾地方禁止管有指明另類煙，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙煙支和草本煙等的規定今日（30日）生效，違者會被票控3,000元。衞生署控煙酒辦公室（控煙酒辦）人員早上在金鐘一帶巡查和執法，又向市民派發傳單提醒新規定。控煙酒辦指，至今最少發出兩張定額罰款通知書，二人涉在金鐘公眾地方使用加熱煙。

關注組：政策設計存根本矛盾

長遠煙草政策關注組表示，過去4年禁售及禁入口另類煙後，街頭仍常見有人使用，反映成熟的黑市早已存在，擔心禁令沒有消滅需求，反而催生更大的黑市市場。關注組又指，政策容許在私人地方合法管有，但在公眾地方即屬違法，設計存在根本矛盾。若所有使用行為轉向私人地方、黑市交易及隱蔽場所，關注組憂慮政府一旦失去對這群使用者的接觸與監察，便連真實的吸煙人口都無法掌握，日後無論是制定控煙措施，還是評估政策成效，將更寸步難行。

關注組亦提到，電子煙在內地可以合法購買和使用，適逢五一黃金周，近百萬內地旅客來港，他們在內地習慣合法使用的產品，來港後隨時因管有而誤墮法網。

記者：蕭博禧

攝影：何君健