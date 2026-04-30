宏福苑聽證會︱市建局稱不參與委聘顧問 即使出價不合理亦不介入 投訴圍標不屬「招標妥」範圍｜持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（30日）舉行第21場聽證會，亦是第三輪聽證會的第7場會議。聽證會將傳召3位證人，均來自市區重建局，包括市建局樓宇復修部總監王思敬、助理經理任立賢和個案經理陳日豪。

4月30日聽證會重點：

市建局代表指，「招標妥」在工程顧問鴻毅的招聘上沒有角色，對於聘請註冊檢驗人員（RI）亦不知情，直認就算顧問的出價不合理，亦不會介入

委員會代表杜淦堃認為，如顧問RI以不合理低價接取工程後，便能為承建商（RC）謀取暴利，市建局實際上也是無法阻止類似的圍標行為

市建局代表承認，工程顧問不會對工程中的額外項目「有冇需要」作評估，直指這不屬於顧問的審視範疇

居民曾電郵市建局質疑宏業圍標，但市建局代表指投訴內容不屬市建局「招標妥」範圍，亦冇主動轉介機制

宏福苑聽證會︱居民投訴宏業疑圍標 代表指不屬市建局「招標妥」範圍

【13:45】就承建商評標準則框架部分項目有問題，陳日豪指市建局不會評論，也不會提出意見，稱「唔想俾人覺得有偏頗」。就評標標準，杜淦堃質疑，是否即使完全不合理的準則，「要求個承建商高大靚仔，市建局都唔會理？」 陳日豪回應指，由於評標框架和準則是由工程顧問與法團討論後所得出，故從市建局角度，會相信顧問，不會評論或質疑其專業性，會交由工程顧問與法團自行決定。

2024年市建局收到居民投訴資料，市建局回覆「市建局不會取代屋苑工程顧問責任，如對屋苑工程顧問或服務質素有意見，可向相關部門提出」。杜淦堃問應由哪個部門負責，陳日豪指應轉屋宇署。杜質疑「為何不主動轉介？」陳回覆「居民應該唔難諗到係屋宇署」，引起現場嘩然。他隨後解釋稱沒有正式轉介機制和渠道。

杜淦堃再追問，承建商宏業在翠湖花園和元朗一棟大廈已引起圍標質疑，直言「都唔係今日先知有問題」，加上已有業主向市建局發電郵懷疑宏業存在圍標情況，問市建局為何視而不見。此外，有居民再發信指控有投標的公司私下去信法團拉票、質疑有否黑箱作業和是否按公平原則進行。陳日豪則答，投訴內容不屬市建局「招標妥」範圍，同意即使標書內容不全面或有誤導性，也只能靠顧問，目前市建局未能解決問題。

在收到最終招標文件，陳日豪指市建局會確認標書是否符合要求，但就反圍標以及工程費用當中的不合理，陳日豪再重申，市建局不會處理，會交由顧問的分析報告去檢視有否圍標。

宏福苑聽證會︱市建局沒參與鴻毅招聘工作 認不會考慮鴻毅出價是否合理

【11:45】聘請RC過程中，「富邦」測量師行的大維修工程費用評估為2.24億元，與市建局在樓宇復修計劃中為大廈提供的獨立顧問初步估價約1億元相差一倍有多。杜淦堃質疑為何相差甚遠，陳日豪指情況屬常見，因為初步評估報告僅依賴第三方進行「目視」檢查，以評估需要修葺的項目；但到草擬標書階段，工作範圍往往比初步評估大得多，例如有專為該屋苑而設的維修項目，故兩份報告並非「apple to apple」。

既然分別如此之大，杜淦堃反問「咁初步估價有乜意義？」陳日豪不同意，指當局會向居民解釋初步估算是「好粗略」，但不代表無用。

杜淦堃亦關注防貪及工程過度膨脹的問題，問及當獨立顧問評估草擬標書時，除確保工程符合「強制驗樓令」要求外，會否進一步審視某些「非選擇性的項目」是否「多餘」或無必要。

陳日豪承認，顧問不會對額外項目「有冇需要」作評估，指只要滿足到目標、解除強制驗樓令便可，不會告訴法團「並非強制驗樓令範圍而不准做」。杜淦堃追問，若有項目看似必定要做，但實質上是多餘及不需要，顧問是否也不會考慮剔除；陳日豪同意有關說法，承認這不屬於獨立顧問的審視範疇。

證人市區重建局樓宇復修部個案經理陳日豪。

宏福苑聽證會︱市建局認為鴻毅出價低但合理 因前期曾擔任檢測工作

【11:30】根據杜淦堃展示由市建局制作的宏褔苑工程顧問「招標摘要」表顯示，表上列出各入標者的投標價等。文件顯示，RI投標價格差異相當大，最貴的總價高達208萬元，而最低的入標價僅4.5萬元，陳日豪認為情況常見，背後原因包括新取牌人士或寧願以極低價中標以換取經驗等。

至於鴻毅的入標價為30.8萬元，加上較早前鴻毅以約24.8萬元成功投中擔任檢測工作，陳日豪認為鴻毅合共50多萬的總價合理。他解釋，根據市建局內部數據，一般1000伙以上的屋苑維修，RI總價格大約落在68萬元，鴻毅出價雖較低，但對方指是因為前期擔任了檢測工作，故後面顧問費可相應減少；不過，市建局當時並沒有向法團分析及解說鴻毅出價是否合理。

杜淦堃質疑，宏福苑是近2000伙的大型屋苑，所需工時、資源也更多更長，鴻毅以較低價入標「除返開每日收200蚊」，是否不合理。陳日豪同意，市建局不會考慮RI出價的合理性，亦不會就聘請RI方面評估背後的圍標風險，重申市建局在權責有限，亦無執法能力，只能根據發放資助的前提下，要求法團透過電子平台向承建商（RC）招標，並不包括工程顧問（RI）。

杜淦堃續問到，如果有RI以不合理低價接取工程後，便能為RC謀取暴利，而市建局貌似無法阻止類似的圍標行為。陳日豪部分同意，重申「招標妥」在防止有人以收行政費、派人駐守入標箱等阻撓投標行為，已能一定程度上有效阻止RC圍標行為；至於RI方面，他認為市民普遍有「價格先決」的傾向，即使背後有懷疑不合理情況仍決定是「價低者得」，本就無法100%防止低價投標的圍標情況。杜認為，此說法正反映市民對投標價格缺乏專業判斷，更突顯市建局在評標工作上的角色重要性。

為何不幫市民把關？ 市建局：不能干預業主招標過程

【10:30】市建局樓宇復修部個案經理陳日豪供稱，市建局當年的「招標妥」服務範圍，不包括經電子平台聘請註冊檢驗人員（RI）及工程顧問，即鴻毅。他重申，市建局沒有參與RI招聘工作，同意不會考慮鴻毅的投標價格是否合理，亦同意不會考慮若有RI以不合理低價中標後，會否為承建商謀取暴利。委員會代表資深大律師杜淦堃質疑，若市民本身缺乏專業知識斷定低價背後是否涉及圍標，市建局為何不能代為把關，陳日豪指市建局有根據標書數字背後作出相應解釋，但強調不能干預業主招標過程。

宏褔苑早於2016年收到驗樓令後，於2018年與市建局簽訂服務協議，啟動「招標妥」流程處理樓宇維修。由2019年起跟進宏褔苑個案的陳日豪供稱，早期「招標妥」的服務範圍仍未涵蓋聘請RI，市建局在宏褔苑招標工作的角色主要是透過電子平台聘請承辦商，即宏業；而前期則主要是協助法團透過「自助工具」聘請RI。

陳日豪解釋，市建局在聘請RI上主要協助包括提供範本文件、協助刊登招標廣告、收取標書副本後整理並製作「招標摘要」表，並對「招標摘要」的數字細節，向法團作出解釋。不過，他強調市建局在RI招標過程中「沒有扮演任何角色」，並沒有篩選投票者、沒有出席投票面試，更沒有向宏褔苑法團提供任何意見。

杜淦堃問到，資料顯示市建局於2019年6月起，「招標妥」的服務範圍已擴展至可透過電子招標平台聘請RI，陳日豪同意，並說當時曾就此詢問過宏褔苑法團，是否需要有關服務，但對方當時稱想用原有方法進行。

記者：趙克平、陳俊豪

攝影：劉駿軒