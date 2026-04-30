審計報告｜渡輪用逾60年維修困難 陳學鋒：若要保留懷舊打卡點政府或須補貼

審計署發表最新一份審計報告，揭示「中環 — 尖沙咀」航線應為每 6 分鐘一班，但實際是每10分鐘一班，脫班情況嚴重。民建聯立法會議員陳學鋒在一個電台節目表示，班次脫班相信是個別航線，可能人手不足問題，更關心安全問題，因為審計署揭發部分船隻已使用了60多年，維修有困難，希望政府要做好監察。

船公司須落實班次要求

陳學鋒表示，脫班情況過往少收到訴，相信是因為「中環 — 尖沙咀」航線以旅客為主，差幾分鐘對他們影響不大，但認為既然運輸署提出班次要求，船公司就有責任去落實，亦不能讓這個風氣蔓延下去，署方需要檢討今次事件如何向船公司提出更高的要求，或更嚴格的落實條款。

相關新聞：

審計報告｜渡輪船齡高達67年 中環至尖沙咀航線脫班嚴重 碼頭7間舖空置逾90天

保留打卡點需政府補貼加碼維修

對於有船隻使用超過60年，他指經初步了解，因為個別船隻有特色而被保留，如果大家認為需要保留懷舊感覺做打卡點，就要投入更多維修成本，直指政府認同要保留或要補貼，但船公司仍然是主體負責，在保留同時應投放更多資源做維護保養。

船公司做活動等半年9月 非票務加收入政策不友善

至於船公司收入減少，他直指疫情後北上消費強勁，各航線都有下跌，因此要檢視如何協助航線去營運、用好碼頭的設施，否則用人數是幫補不了。他指報告揭示有碼頭店舖無人租，認為政府都有責任，因過往船公司想做活動，要半年、9個月才做到，這對於幫助船公司增加非票務的收入並不友善。

記者：郭詠欣

