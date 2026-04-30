油價｜石油分銷公司：會確保補貼落到終端客戶手上 每7天向政府提交報告

中東戰爭觸發國際油價急升，特區政府推出3元柴油補貼即日凌晨起生效，至至6月29日晚上11時59分結束，會經指定油公司或分銷商出售，讓合資格商用車直接受惠。石油分銷公司副總經理勞凱恩早上在電台節目表示，會確保補貼落到終端客戶手上，並在每7天向政府提交報告，交代補貼詳情。

無儲存油要貴買貴賣

勞凱恩表示，分銷商會在5大油公司購買柴油，再轉售到工商業界，例如洗衣場、車隊、本地船隻等，但自中東戰事開始，油價升幅很大，工商業成本升超過一半，亦因為分銷商無儲存油的能力，買回來是貴的，就要以貴的價錢去賣。

至於補貼的做法，她表示，分銷商先從5大油公司購買柴油，補貼在發票中減予客戶即時受惠，而該公司需要集齊所有數據、做足紀錄，包括購入多少油、售予哪間公司、數量多少、客戶支付的價錢等，並要確保不能有非本地使用或轉售。她亦稱，補貼計劃對該公司造成很大的行政壓力，始終每7天要交一次報告，在短時間內集齊陸上及海上客戶的資料很困難，因此已有部門專做補貼計劃，以確保資料正確。

被問到油價上升後，客戶支付方式是否有變，她表示分銷商向油公司購買油都是以現金支付，加上他們都有船隊及車隊，要用到柴油，當油價貴了1倍時，經營成本很大，當有客戶的數期較長時，都會要求部分客戶開始以現金支付，確保公司有足夠的成本去營運，否則累積財政壓力太大都很難維持。她又稱，因應柴油貴，以往會來港加油的內地貨船，現在已接近沒有，影響整體經營環境。

希望政府能繼續補貼商用石油氣

另外，今年4月的國際石油氣價格急升，政府擬向的士、公共小巴、學校私家小巴，提供每公升0.5元液化石油氣補貼。汽車交通運輸業總工會第一副主席莊永德在同一節目上表示，政府今次反應很快又及時，是為民生做得最快的一次，值得讚賞，相信可解司機目前的燃眉之急。

他表示，因應石油氣加價，一輛4座位的的士，每更入約30升石油氣，加價後每更多了30多元，加起來一個月就要近1千元，的士司機及小巴司機很多屬於自僱人士，變相等於減薪。

莊永德表示，如果未來石油氣價格能降下來就不用補貼，如果繼續加，則希望政府繼續補貼，又建議政府可參考航空公司為商用車設燃油附加費的機制。

記者：郭詠欣

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