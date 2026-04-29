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宏福苑大火｜合安：宏志閣必要修復工程費用料逾3000萬 需時至少9個月

社會
更新時間：20:19 2026-04-29 HKT
發佈時間：20:19 2026-04-29 HKT

宏福苑委任管理人合安管理有限公司今日（29日）公布，經初步評估，宏志閣必要修復工程費用將至少超過港幣3000萬元，預計需時至少9個月才能完成。公司將於5月上旬舉行居民簡介會，詳細解說各項工程的具體內容及安排，有關簡介會的詳情將盡快公布。

外牆存滲水風險及安全隱患

合安表示，早前已委聘專業人士視察宏志閣的公共設施狀況。在修復外牆方面，評估發現上一輪大維修中，約有三分之二的面積尚未完成防水及鋪設紙皮石工程。隨着雨季來臨，這部分外牆存在嚴重的滲水風險及安全隱患，需要另行搭設棚架或使用吊船處理。至於另外約三分之一已完成的工程，是否需要重做，則有待進一步評估。

至於提供有關通道的設施。合安指，鑑於宏福苑整體環境較以往有明顯變化，為符合消防規例並確保居民安全出入，需修建緊急車輛通道及有蓋行人通道。相關工程可能涉及私人土地業權，或需額外時間處理。

另外，就修復關鍵設施，宏志閣各項基礎設施亦需進行修復，包括消防及相關供水系統、將防火逃生通道的木窗更換為符合安全標準的窗戶、維修公共天線系統以恢復電視接收、清洗食水及鹹水缸，以及檢查公用喉管以確保安全等。

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