五一黃金周｜中西建築典故成特色 文化深度遊受追捧 內地客：值得花時間細細感受

【五一黃金周/文化深度遊/內地旅客/中西歷史建築】隨着疫情後旅遊模式的轉型，香港入境遊正逐漸由「購物＋傳統景點」走向「文化深度遊」體驗，不少旅客開始追求當地文化與歷史建築的探索。有旅行社負責人表示，內地五一黃金周臨近，訪港內地客的焦點已不再局限於金舖與藥妝店等，而是將目光投向了中上環、灣仔及深水埗等充滿歷史底蘊的地區，掀起一股中西歷史文化深度遊的熱潮。有內地遊客表示，香港的中西歷史建築與民俗文化是吸引他們來港的原因之一，希望能有更多機會探索香港的文化地標，體驗最真實的香港文化。

旅行社 : 五一黃金周生意料增至少10% 大部分旅行團屬深度遊

太子旅遊經理林炳成接受《星島》專訪時指出，今年五一假期的生意前景樂觀，預計比去年同期增長約10%至15%，目前已有30至40個旅行團，並持續有新團報名，大部分旅行團都是深度遊行程，包括遊覽香港歷史古蹟等。一般團費介乎2000至4000港元，行程為3至4日，高端團則可達1萬多港元，涵蓋更多特色活動。團費方面，他指，由於五一並無煙花表演，在歐美及亞太區亦非大型節日，本港酒店價格未有飆升，因此暫時未有加價，之後會視乎市場情況再作調整。

林炳成表示，現在的內地遊客，特別是年輕一代，對香港的歷史古蹟展現出極為濃厚的興趣。香港保留大量歷史建築，結合中西式風格，這在內地相對罕見，「遊客不單止打卡，更多是想聽背後的文化故事，內地同胞希望深入了解香港，而港人亦渴望認識內地文化，形成雙向交流。」他提到，五一來港旅行團中亦有不少研學團，「許多學生都想認識更多香港的歷史，他們會主動追問建築背後的歷史由來，渴望了解香港所經歷的各種變化」。

「權力地標與古蹟光影」 行程深受內地客歡迎

對於遊客而言，山頂、星光大道等傳統景點不再是唯一選擇，旅行社亦隨之推出愈來愈多深度遊路線，林炳成舉例指，其中一條行程主題為「權力地標與古蹟光影」 的路線近來深受內地旅客歡迎，行程帶領旅客穿梭於中環的金融心臟和歷史腹地，既有殖民時代的典雅建築，亦有現代的摩天大樓，包括聖約翰座堂、法國傳道會大樓、荷李活道和文武廟等，「不少內地年輕遊客對求籤與香港民間信仰亦深感好奇，認為這是一種獨特的本土文化。」

內地客對香港街景讚不絕口 形容有「古樸又繁華」美感

在歷史建築林立的中上環街頭，多位旅客亦表達了對香港文化歷史深度遊的興趣。來自甘肅的耿女士首次訪港，她對香港的街景讚不絕口，形容這裡給人一種「古樸又繁華」的美感。她表示，香港有許多不同的古蹟，街道與她小時候成長的環境有些相似，勾起了心底的懷舊情懷，「這裡的街景像極了我們80年代時的感覺，但又比那時候更繁華、更有活力。」她特別留意到香港每棟建築之間的距離都很近，認為這是「寸土寸金」下的獨特文化現象，值得花時間「走走停停」去細細感受。

來自上海的羅小姐在港逗留一周，期間遊覽了維多利亞港等地標，聽聞文武廟頗具名氣，遂特意前往參觀。她表示，香港的古建築不僅展現濃厚的南粵文化特色，而且保存及維護良好，與內地「按朝代劃分」的建築風格有所不同。她指，過去來港多是感受香港現代化的一面，對文化古蹟並未深入了解，這次旅程讓她對香港歷史建築產生興趣，「現在更希望透過文化深度遊，認識香港的歷史與知識。」

兩位來自浙江的旅客黃小姐與王小姐表示，她們透過社交平台規劃行程，發現香港的歷史建築別具風味。雖然中上環一帶地勢起伏，路況較複雜，但這種探索未知的過程正是深度遊的樂趣所在，亦希望未來有更多時間探索香港的文化地標，體驗香港生活文化。

記者：蔡思宇

攝影 : 盧江球