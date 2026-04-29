認非法收受逾4萬元賭注 25歲男還押3周後被判囚6周緩刑2年

警方4年前進行反賭博行動，揭發25歲男子透過收受賭注獲利，涉款約4.2萬元。男子早前承認一項收受賭注罪，辯方求情指被告現為德州撲克裁判，望法庭考慮緩刑。裁判官高偉雄遂押後3周判刑至今日待索背景報告，期間被告還押。高官今於東區裁判法院判處被告入獄6周，緩刑2年。

酒店服務式住宅內收受賭注被搜出10萬現金

被告蔡富麒，報稱無業，早前承認於2022年8月1日至12月10日，在香港從事收受賭注。被告早前認罪時，辯方確認，被告干犯本案時因另一宗經營賭場案，正在履行160小時社會服務令

案情指西九龍反黑組於2022年12月10日根據情報，在九龍海灣酒店的服務式住宅某單位進行反賭博行動，當時發現被告身處單位內，警方並搜出兩部手提電話、一部平板電腦、一部手提電腦和一個裝有10萬元現金的Gucci手袋。

調查發現被告的手機曾瀏覽非法投注網站，而備忘錄中有登入非法賭博網站的代理人帳戶密碼；被告的手提電腦則有收受賭注的紀錄。被告在警誡下提供所有電子裝置的密碼，並承認管有被搜出的10萬元現金，但對其他問題保持緘默。

求情稱正從事德州撲克裁判無再收受賭注

警方檢驗被告的手機，並擷取在2022年8月1日至12月10日的1,859個 WhatsApp 訊息，當中涉及結清賭注及非法賭博活動，顯示被告曾收受及結清賭注，並從中獲得利益。

被告的銀行帳戶紀錄顯示，他在同年8月至10月曾收受42,107元投注。控方的賭博專家檢視過證據後，認為被告透過收受賭注獲利。

辯方早前求情指，被告自上一次案底後已有正面改變，現在從事德州撲克裁判，無再收受賭注。辯方力陳被告因愚蠢而犯案，冀法庭考慮到涉款不多、犯案時間不長而考慮緩刑。

高官當時指控罪嚴重，須判具阻嚇性刑罰，以防止巿民經非法途徑賭博，打擊不法分子利用外圍賭注從事犯罪活動。

案件編號：ESCC552/2026

法庭記者：雷璟怡