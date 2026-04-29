打鼓嶺謀殺案│中年漢生日外出赴約 遭膠紙封口鼻刀刺胸口亡 兩坪洋村村民否認謀殺罪

51歲男子4年前在生晨日離家赴約，擬與他有金錢糾紛的坪洋村原居民，討論村內丁屋投資機會，誰知壽星一去不返，原居民涉聘請另一村民合力以膠紙封住壽星口鼻令他窒息致死後，在大王爺廟外草地掘坑埋屍並澆灌水泥封頂。兩人否認1項謀殺罪，被指身為主腦的原居民另否認勒索等3罪。案件今於高等法院開審，控方開案陳詞指，本案乃蓄意預謀、貪婪驅使的謀殺及勒索案，兩人預先準備刀具、膠布、鐵鍬、鋤頭及水泥，無非是為了制伏並殺害死者，死者被埋屍後兩人更恐嚇死者妻子交出港幣360萬元，「否則斬雙手落黎」，又叮囑她「記住唔好報警」。

兩被告分別只願認誤殺及阻止屍體合法埋葬

68歲退休男被告陳華興及33歲無業男被告陳耀龍否認1項謀殺罪，他們被控於2022年9月5日，在新界打鼓嶺坪原路及無名路交界一間廟內謀殺男子張毅強。控方向陪審團透露次被告陳耀龍在開審前已承認1項阻止合法埋葬屍體罪及1項勒索罪。次被告陳耀龍亦願意承認誤殺罪，但控方並不接納，繼續控以謀殺罪。

首被告陳華興另否認3罪，包括1項阻止合法埋葬屍體罪、1項勒索罪、1項作出多於一項傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。陳華興被控於同日連同陳耀龍阻止合法埋葬張毅強的屍體；於2022年9月5日至9日期間連同陳耀龍，為使自己獲益而以恫嚇方式，不當地要求何夢輝交出港幣360萬元；於2022年9月5日至12日期間連同陳耀龍，意圖妨礙司法公正而企圖隱瞞他對張毅強干犯謀殺罪，處置他犯案時所穿的衫褲及一卷膠紙，以及處置張毅強的一隻鑽石戒指、一副眼鏡、一隻手錶及兩部電話，而他知悉警方可能會調查此謀殺案。

控方指被告持刀持嚇死者逼入廟內以膠紙綑綁

控方開案陳詞提到，2022年9月5日是死者張毅強的51歲生日，張毅強當日離家前往會見打鼓嶺坪洋村原居民、首被告陳華興，以討論村內丁屋投資機會。坪洋村附近有一座大王爺廟，而該廟的鑰匙僅由陳華興及村委會主席持有。失業並負債的次被告陳耀龍為打鼓嶺坪洋村居民，兩名被告案發時已相識多年。

張毅強當日登上陳華興的車輛後，陳華興駕車停泊於大王爺廟附近，張毅強疑察覺情況有異，遂欲下車離去。陳耀龍則上前制止張毅強，陳華興亦隨即持刀下車，陳耀龍抓住張並拖張往廟內。兩名被告將張逼入廟內角落，陳華興將刀交予陳耀龍後從車內取出一卷強力膠布，陳耀龍則持刀威嚇張。陳華興其後以膠布綑綁張雙手，陳耀龍緊握張雙手，張即使掙扎也未能脫身。

殺人埋屍再勒索死者妻360萬

陳華興再以膠布纏繞張的面部及頸部，直至張的眼鼻口完全被膠布覆蓋。張全頭及雙手被膠布纏繞，步履蹣跚、左右搖晃，然後陳耀龍所持的刀插入張的胸口，張遂在數分鐘內窒息死亡。兩名被告立即著手將屍體搬至廟外山坡附近草地，鐵鍬及鋤頭掘坑，將屍體置入其中，陳耀龍從車中取出的兩袋水泥倒入坑內，陳華興倒水於水泥之上。

控方指，兩人於2022年9月5日殺害並掩埋張毅強後，開始使用張的電話聯絡其妻子何夢輝勒索360萬元，發訊息指：「你老公係我手上！一手交錢一手交人」，「360萬，明天準備好，記住唔好報警，否則斬雙手落黎」。張妻晚上時分因丈夫失蹤極度憂心，遂與張妹前往警署報案，當時張對警方而言屬失蹤人士，生死未卜。

2022年9月9日，被告指示張妻攜款到粉嶺鹿頸一間餐廳交付贖金，惟當日被告疑察覺附近有警員，最終未有到場收款，張妻則在的士內焦急等候逾兩小時。被告此後已再無聯絡張妻，死者下落及生死不明，警方展開調查後，2022年9月14日早上拘捕兩名被告，2022年9月15日上午根據次被告陳耀龍提供之資料，在大王爺廟附近草地尋獲張毅強屍體。

案件編號：HCCC243/2024

法庭記者：劉曉曦