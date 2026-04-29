五一黃金周｜郭俊峯拍片教路過關攻略：錯峰出行、查口岸通網頁睇人流、自助通關慳時間

一連5日的內地五一黃金周假期將至，入境處郭俊峯親自上陣拍攝短片，向旅客分享出入境「小貼士」。郭俊峯在片中提醒旅客記得錯峰出行，避開入境高峰時段，同時建議出發前瀏覽保安局口岸通網頁，隨時掌握各口岸實時人流情況，方便規劃行程。他亦表示，入境處已做好全面部署，前線人員準備就緒，會以專業高效的服務迎接每一位訪港旅客，讓大家入境更順暢、旅程更安心。

五一假期首兩天是內地旅客入境高峰

短片以「五一假期去哪裡玩好呢？」開頭，郭俊峯開心回應「當然是來香港」。他更在片中分享五一過關攻略，長假期期間，訪港遊客會顯著增多，為讓旅客旅程更順暢，提出多個「小貼士」。首先，入境處預計，五一假期首兩天是內地旅客入境高峰，提醒旅客記得要錯峰出行，盡量避開入境高峰時段。

提前於保安局口岸通網頁睇口岸實時人流

郭俊峯建議旅客出發前，先瀏覽香港特區政府保安局口岸通網頁，查看各個口岸實時人流狀況，選擇對的時間和口岸，過關就輕鬆多。此外，使用自助通道過關可以節省更多時間，現在7歲或以上合資格的小朋友，也可以使用自助通道服務。

郭俊峯表示，入境處全體同事已經準備好迎接這個長假期，處方會全力以赴，服務好每一位旅客，並預祝大家有一個愉快假期，「香港歡迎你！」