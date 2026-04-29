審計報告｜偏遠鄉村光纖計劃涵蓋380村竟變235村 15% Wi-Fi熱點「失蹤」

通訊事務管理局辦公室管理的「擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃」，計劃耗資7.744億元，已有99%鄉村完成網絡連接。新一份《審計報告》指出，通訊辦在計劃初期的估算極度失準，計劃涵蓋鄉村數目由最初估計的380條，大幅下調38%至最終的235條；受惠村民人數亦由17萬人下調至11萬人，誤差達35%。

最長項目歷時達58個月完工

工程推行方面，在已完工的225條鄉村中，48條（21%）需時超過4年才完工。報告舉例，部分個案因網絡終端點涉及私人土地而遭村民反對，或是在動工後才發現地下布滿水管、電纜等公用設施，導致工程申請需多次修改，最長的一個項目歷時達58個月才完工。此外，通訊辦管理亦被指過於被動，有11項工程更改申請是在完工後3至428天才獲批准，行政程序嚴重滯後。

235鄉村中93條從未獲選進行實地視察

報告又揭示通訊辦在監督固網商方面表現鬆懈。自計劃推行以來，通訊辦進行了122次每月實地視察，但視察地點竟然全部由固網商建議，缺乏獨立抽查機制。結果在235條鄉村中，有93條（39%）從未獲選進行實地視察，令通訊辦無法核實工程真實進度與質素。

報告指，固網商承諾提供的免費Wi-Fi服務質素極差，令村民不滿。審計署於今年初實地抽查發現，75%的Wi-Fi熱點位置沒有張貼任何免費服務標誌；15%地點根本找不到熱點；在能找到熱點的地方，有30%完全偵測不到訊號，另有10%能連線但無法接達互聯網。署方又指出，合約中完全沒有訂明Wi-Fi的最少運營期、服務時間或維護水平要求，導致服務形同虛設 。此外，通訊辦亦未能在網站發布各項目額外服務承諾資料，資訊透明度嚴重不足。

招標工作較原定計劃延遲5至6個月

行政管理層面，審計署指出，招標工作較原定計劃延遲5至6個月，且競爭性不足，其中一個項目甚至在首輪招標中無人問津。為引入競爭，合約規定獲資助的固網商須開放至少一半光纖容量予其他營辦商免費使用 ，但截至2025年底，6個項目中僅有2個（33%）達成網絡容量協議，其餘4個項目協商兩年半仍未有成果。

審計署建議通訊辦加強工程監管、制訂更嚴格的實地視察指引、確保Wi-Fi熱點運作正常並公開位置，以及在計劃結束後進行整體成效檢討。通訊事務總監表示同意審計署的所有建議，並承諾會採取措施優化管理工作。