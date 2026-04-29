冷鋒殺到｜明早氣溫最低19℃ 一夜跌9℃ 周日有幾陣驟雨及雷暴

【天文台/天氣/冷鋒/HKO/驟雨】一道冷鋒正逐漸橫過廣東沿岸地區，天文台預料今晚漸轉吹和緩至清勁偏北風，市區氣溫下降至午夜最低約21度，新界再低一兩度。明早(4月30日)最低氣溫只有19度，按今日最高28度計算，溫度在一日間跌9度。

天文台預計東北季候風會在明日為廣東帶來稍涼的天氣，一道雲帶會在隨後一兩日覆蓋沿岸地區。根據9天天氣預報，明日氣溫介乎19至25度，初時有一兩陣驟雨，早上顯著較涼。日間短暫時間有陽光。吹北至東北風4級，間中5級。周五(5月1日)最低氣溫稍為回升至22度，最高氣溫有26度，大致多雲。稍後有一兩陣驟雨，吹東至東北風4級，離岸5級。至於周六(5月2日)氣溫進一步回升，氣溫介乎24至28度，大致多雲，初時有一兩陣驟雨。下午部分時間天色明朗。周日(5月3日)最高氣溫升至29度，大致多雲，有幾陣驟雨。初時短暫時間有陽光。稍後驟雨較多，局部地區有雷暴。

天文台又預計一股清勁的偏東氣流會在下周中期影響廣東沿岸。下周二(5月5日)短暫時間有陽光，氣溫介乎23至27度，周三(5月6日)氣溫同樣是23至27度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。