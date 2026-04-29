審計報告｜公司註冊處多項服務承諾未達標 資訊系統失靈監管滯後

公司註冊處2024至25年度的固定資產平均淨值回報率高達13.8%，高於5.8%目標。但審計署審計報告指出，該處未能達到多項服務承諾，資訊系統更出現重大技術故障。公司註冊處2023年12月推出全面翻新的「綜合資訊系統」，惟新系統的「光學字符識別」功能準確度極低，嚴重影響周年申報表及股東資料的處理，導致工作大量積壓。該處最終被迫於2024年1月停用功能，並額外耗資79.8萬元聘請外部服務供應商，處理積壓文件。

有效牌照過期仍能用查冊服務

報告又出該處預期電子提交服務的使用率可達70%，但2024至25年度的實際使用率僅為26%。而公司註冊處的人工智能聊天機械人滿意度僅為42%，遠低於80%的目標，用戶普遍投訴其理解能力差、回覆不清晰。

而在新查冊安排下，特定人士可申請查看「受保護資料」。但審計署發現，截至2025年8月，有102個已不持有有效牌照的用戶帳戶，仍能使用該查冊服務。同時，該處處理不提供受保護資料的申請進度極慢，平均需時133天，最長甚至耗時一年。

部分已屆滿的放債人牌照在系統中仍顯示為「有效」

放債人監管方面，電子查冊系統與網站公布的名單存在嚴重資訊不一致，部分已屆滿的牌照在系統中仍顯示為「有效」。

批評表現不夠積極監控現「空窗期」

監察方面，公司註冊處的表現亦被批評為不夠積極，每年有約9%至11%公司（約10萬至13萬間）未按時提交周年申報表，針對失責公司發出的「可不予起訴通知書」數量僅為預計的45%至56%；且即使發出通知，仍有約半數公司未予理會。該處對信託或公司服務持牌人的監控亦出現「空窗期」，發出一封警告信的平均時間長達854天，最長一宗更延誤了近4年（1,389天）。

數據安全存有風險，處方敏感的「警示名單」僅以一般試算表備存，且共用密碼、缺乏審計追蹤功能，極易遭受未經授權的修改。

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審計署建議該處改善人力資源規劃、加強對失責公司的跟進行動、盡快糾正「光學字符識別」系統缺陷，以及優化聊天機械人的服務範圍。公司註冊處處長對審計署的各項建議表示同意，承諾將採取措施提升營運效率，並確保法規執行與資訊系統的安全性和準確性。

記者：曾偉龍

