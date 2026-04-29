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審計報告｜揭社創基金提供已填評分計分紙評核項目 99%申請審批延誤

社會
更新時間：12:59 2026-04-29 HKT
發佈時間：12:59 2026-04-29 HKT

審計署發表最新一份審計報告，對「社會創新及創業發展基金」的運作進行全面審查。報告質疑社創基金在委聘協創機構時的評審程序，自2015年3月起至2025年12月為止，社創基金專責小組共委聘了3批協創機構，每批各委聘了4間協創機構，但署方發現，秘書處在進行文件評審時，並非使用空白計分紙，而是向委員分發已預先填寫初步評分的表格。在14名評審委員中，僅有3人交回計分紙，秘書處在未經進一步確認的情況下，竟直接採納了其餘10名未回覆委員的「初步評分」。

99.5%申請未能在91天時限內獲批

基金的申請處理進度亦被指極其緩慢，在2023年10月至2025年12月期間共218宗獲批申請中，竟有217宗（99.5%）未能在91天的指示性時限內獲批，平均延誤37天；另有87%的個案未能在時限內簽訂資助協議，個別個案甚至在批准後超過180天才簽署協議。而在第三批「創新計劃」的1,749宗申請中，高達85%的申請被拒絕，主因是申請資料不全或缺乏明確計劃，顯示當局對申請要求的支援不足。

監察獲批項目方面，報告指出，基金的資訊系統（SIEFIS）自2024年6月起因保安問題暫停運作，導致協創機構無法上載報告，只能改用電郵提交，系統內的項目資料亦因此長期未有更新。

審計署批評部分專責小組委員的責任感低落。資料圖片
審計署批評部分專責小組委員的責任感低落。資料圖片

部分個案逾期1年交營運與財務報告

審計調查發現，協創機構逾期提交的營運與財務報告比例高達49%，平均逾期61至76天，部分個案甚至逾期超過一年。而「友智識」長者數碼共融計劃中，全部12間受委任機構均未能達到部分主要表現指標。無論是服務人次、支援點服務節數或培訓活動數目，所有機構均全線「未達標」，其中有機構的服務人次竟比目標低出28%。

批評部分專責小組委員責任感低

行政管理方面，審計署批評部分專責小組委員的責任感低落。在審查期間，有2名委員在任內舉行的8至14次會議中，出席率為零，亦有委員出席率僅為13%。利益申報制度亦執行不力，多達87%的新委任委員在任期開始後才被要求進行申報，且有大量年度申報表出現延誤。

審計署關注，儘管2025年3月完成的研究已明確指出基金應檢討資助機制及運作模式，但截至2025年底，基金仍未進行任何全面檢討。

數字政策專員表示同意審計結果，承諾會查明申請延誤的原因、加強監察獲資助機構的表現，並會盡快就基金的資助機制與運作模式展開全面檢討。

記者：曾偉龍

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