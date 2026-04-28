蘭桂坊美化預算約5000萬 首階段涉重鋪路面等公共設施 盛智文：讓香港看起來更First Class

蘭桂坊一向是香港標誌性地標，當局計劃分兩階段美化蘭桂坊和附近街道。立法會發展事務委員會今日（28日）舉行會議，委員會副主席劉業強關注工程總預算為多少，政府、私人機構及蘭桂坊協會承擔比例為何。發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲指，現階段已就首期工程有初步估算，首階段工程主要涉及重鋪路面、翻新垃圾收集站等公共設施，政府投入較多，預算約為5,000萬元，可由基本工程儲備基金的整筆撥款應付。

對於新增設施的維修責任，何珮玲表示，蘭桂坊協會將負責委託製作擋土牆壁畫，相關費用及日後的維修管理均由協會承擔。至於光影藝術裝置維修責任誰屬，何珮玲稱因其屬公共設施，維修責任將歸於政府，並會善用現有資源處理。

第二階段工程擴展至周邊地帶

民建聯港島東議員植潔鈴關注，第二階段實體美化工程會否有具體時間表，以及是否再需要向立法會申請撥款。何珮玲表示，第二階段美化工程將以一項社區營造研究為開端，希望能爭取在今年內開展。她期望能為蘭桂坊建立品牌，透過統一的燈柱、行人指示牌，以至在德己立街入口設置大型裝置，營造統一設計，讓訪客一望而知。

何珮玲又指，第二階段工程範圍將擴展至周邊地帶，並會翻新較大型公共空間，如改善威靈頓街一個休憩公園的設計及引路指示。她不排除相關工程屆時或需向立法會申請撥款。當局亦期望提升蘭桂坊與大館、石板街等周遭區域的連接性，締造更舒適的步行環境，以貫通不同景點，加強該帶悠閒氛圍。

每日吸引逾250名遊客在「蘭桂坊」街牌前拍照

蘭桂坊集團主席盛智文表示，蘭桂坊是香港的標誌，每日吸引超過250名遊客在「蘭桂坊」街牌前拍照，並分享至各社交平台，是極具代表性的旅遊景點。他指，新冠疫情後蘭桂坊生意已開始回升，國際遊客亦正重臨，作為香港一個非常特殊的地方，蘭桂坊是欖球七人賽、啟德體育園舉辦活動後大眾熱門聚集地，人流亦會從此處延伸至九龍等地。他提及，去年萬聖節有超過8萬人次到蘭桂坊慶祝，證明該區對香港的重要性。

盛智文認為，現時應為蘭桂坊升級，因中國內地亦有蘭桂坊，香港必須看起來更「First Class」。他指，這亦是行政長官李家超所真正期望，「我們需要向世界傳遞一個關於香港的好信息。（Ｗe need to send a very good message to the world that about what Hong Kong is.）」

盛智文讚李家超「歷屆特首最好」

盛智文表示，現時所有金融會議、教育等國際活動均在港舉行，世界各地的人都會在晚上來到蘭桂坊，希望他們能感受到香港真正魅力。他特別感謝李家超在其《施政報告》中提及蘭桂坊，並形容李家超是「歷屆特首中最好的一位」，真正理解保育地區重要性。