五一｜理大研究：內地客「混合住宿」消費力最強 呈「選擇性升級消費」趨勢

香港理工大學研究發現，內地來港過夜旅客是主要價值來源，當中混合選擇星級與非星級住宿的旅客消費力最強。理大酒店及旅遊業管理學院院長田桂成表示，研究突顯旅遊管理需由「以量取勝」轉向「價值為本」。

旅客非受預算限制節省開支 而是選擇性升級消費

理大酒店及旅遊業管理學院與THINK CHINA聯合研究發現，住宿選擇成為判斷旅客消費潛力的重要指標。研究報告指，內地來港過夜旅客是主要價值來源，當中混合選擇星級與非星級住宿的旅客消費力最強，佔過夜旅客總數的22%。

這批「混合住宿」的旅客總消費中位數是8,700元人民幣，比全部選擇星級住宿的旅客（6,000元人民幣）和全部選擇非星級住宿的旅客（5,000元人民幣）都多，反映旅客並非單純受預算限制而節省開支，而是呈現「選擇性升級消費」趨勢。

即日來回客重訪率雖高 惟單次消費貢獻有限

相反，即日來回旅客雖重訪率高，但單次消費貢獻有限。田桂成表示，研究突顯旅遊管理需由「以量取勝」轉向「價值為本」。首席研究員兼理大酒店及旅遊業管理學院教授洪琴亦指，能在下一階段競爭中脫穎而出的旅遊目的地，會是那些不僅以人流衡量成效，而能夠把旅客視為各自不同且具商業價值的客群，進行精準管理的地方。

研究指奢侈品消費者仍為高價值客群，近七成奢侈品消費者表示在來港前使用短影音作為資訊來源，反映網絡平台推廣對奢侈品零售有很大影響。此外，美妝與家庭旅客亦具增長潛力。

研究指出，購物需求可透過不同方法主動塑造，例如提高資訊可及性，加強整合旅遊、零售、酒店、景點、活動及交通之間的生意等。香港的優勢在於覆蓋全城的零售網絡和長期建立的品牌信任。

記者、攝影：周育瑩