48歲前會計主虧空公款近1600萬元 上周判囚6年5個月 官「計錯數」今改判6年半

前派對產品供應商會計主管，利用職務便利假冒公司老闆簽名，2017年至2024年間冒簽逾400張支票，虧空公款近1600萬港元，遭廉政公署落案起訴。被告上周五承認5項盜竊罪，辯方求情指被告無案底，性格內向、不善交際，盜款全用於賭博及性工作者女友之上，案發後極度後悔，盡力償還了13萬元。高等法院暫委法官李頌然上周判被告入獄6年5個月。李官今午開庭指他上周「計錯數」，重新計算5罪刑期後，改判6年半。

48歲時任DSL Holding Limited會計及行政主管譚俊鋒上周承認5項盜竊罪。李官引述辯方求情指被告沒有案底，自少勤學，憑藉學生貸款修畢會計學士，案發時月入約2.8萬元。

李官上周判刑指，被告乃公司會計部唯一職員，負責製備和妥善保管所有會計記錄和支票，完全取信於老闆，犯案違反誠信，罪加一等。李官指出，被告犯案精密有預謀，冒簽支票再報稱相關交易為採購物資或向供應商付款，歷時長達6年多，涉及419次交易，盜款用於賭博及性工作者女友之上，並非一時衝動。

李官上周以10年3個月監禁為量刑起點，認罪扣減三分一，念在被告主動招認犯案，盡力還款，酌情減刑4個月，最終判囚6年5個月。惟李官其後發現量刑時「計錯數」，重新計算5罪刑期及同期執行的比重後，「加刑」一個月，更正刑期為監禁6年半。

案件編號：HCCC348/2025

法庭記者